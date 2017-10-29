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İlikten kalbe

İlikten kalbe
Hiç tanımadığı, hatta hiç tanışamayacağı kişileri yeniden hayata bağlayan kök hücre bağışçıları ve hastalar, birbirlerine gönderdikleri ilikten kalbe giden içten mektuplarla bağ kuruyorlar. Arnavutluk vatandaşı Ariana Pepa ve Şeyda Yılmaz, 'İlikten Kalbe Mektuplar' projesi kapsamında düzenlenen 12'nci Ulusal Aferez Kongresi'nin davetlisi olarak İstanbul'a geldi. Yılmaz, "Benim 1,5 senede yaşadığım acıları kendisi dindirdi. Eğer o iliği vermeseydi rutin tedavide devam ediyordum ama iyileşme şansım yoktu" diye konuştu.
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