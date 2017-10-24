Avrupa bize muhtaç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç’i anma programında Avrupa’ya mesajlar verdi: Türkiye Avrupa’ya muhtaç değil, asıl muhtaç olan Avrupa’dır. Kronikleşen sorunlarının reçetesi Türkiye’nin tam üyeliğidir
Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, Beştepe Millet Kültür veKongre Merkezi'nde düzenlenen"Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç'iAnma Programı"nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:Aliya, Müslüman olmanın ve Müslümancayaşamanın mücadelesini vermiştir, ne inancındanne de Boşnak kimliğinden vazgeçmemiştir.Batılı insanlara şirin görünmeyi ihanetsayar. Avrupalı Müslümanım derken, "BenAvrupa'ya giderken başım önümde gitmiyorum"der. Çünkü Batı, 7'den 70'e öldürdü ve hala daöldürüyor. Cezaevini de savaşı da görmüştür. Bu,cesaretinin en temel harcıdır. Medeni Avrupa'nıngözü önünde yüz binlerce vatandaşı katledilir.Srebrenitsa bunlardan bir tanesidir. Hala buyamyamlar yaşıyor. İşte son seçimlerde Hollandalıyamyamların nasıl saldırdıklarını gördük.Benim Trabzonlu Hollanda'da çalışan işçimeköpeklerinin nasıl saldırdığını gördük. Bakınyine aynı şey oldu. Türkiye'ye gelen vatandaşımakalkıp köpeklerle aratıyorlar.Kendin arayamıyor musun? Yasen insan değil misin sen ara.Kadınsa, kadın polisin arasın.Böyle bir rezalet olabilir mi?Bunların karakterinde buvar. Ama bir Müslüman'dabu olamaz. Çünkü Müslümanzulmedemez.
ALİYA'NIN ASALETİ...
Bizim onun duruş ve asaletinden öğrenecek çok şeyi var. Emperyalistler, kan emiciler sömürmeye devam ediyor. Arakan'ın haini görüyoruz. O güçlü bildiklerimiz bu işi çözemezler mi? Ama ölen Müslüman ise onlar için önemli değil. Bugün Avrupa'nın hiçbir inandırıcılığı kalmamıştır. Irkçılığın arttığı, Neo-Nazi partilerinin hükümet ortağı olduğu bir Avrupa felakete sürükleniyor. Şu anki manzara bir kıyamet senaryosunu çağrıştırmaktadır. Türkiye Avrupa'ya muhtaç değil, asıl muhtaç olan Avrupa'dır. Giderek kronikleşen sorunlarının reçetesi Türkiye'dir. Türkiye'nin tam üyeliğidir. Bu böyle biline. Biz kimsenin oyuncağı değiliz, olmayacağız. Biz birilerinin keyfine göre muamele edeceği kapı kulu değiliz, olmayacağız. Tehditlerle Türkiye'yi esir alacağını sananlar, kendi geçmişlerinden bihaber gafillerdir.
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