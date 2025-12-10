PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan sürpriz! Salah derken Leao

Galatasaray'ın ara transferdeki büyük hedefinin Liverpool'da kadro dışı kalan Salah değil, Milan'ın yıldızı Rafael Leao olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'dan sürpriz! Salah derken Leao
Victor Osimhen, İlkay Gündoğan, Mauro Icardi ve Leroy Sane gibi üst düzey oyuncuları kadrosunda barındıran Galatasaray, ara transferde büyük oynamaya devam edecek.

Sarı kırmızılılara, Liverpool'da kadro dışı kalan Muhammed Salah yakıştırılıyor ancak yönetimin hayalini süsleyen ismin Rafael Leao olduğu öğrenildi.

Leao'nun, Milan'daki durumu yakından takip ediliyor.



Portekizli star, hücum hattının her bölgesinde görev yapabiliyor. 26 yaşındaki Leao'nun, kulübü Milan'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ocak ayında futbolcu satışı yapılırsa, Leao için şartlar zorlanacak.

