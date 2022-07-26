Malatya Battalgazi'de 246 m² ev ve bahçesi mahkemeden satılığa çıkartıldı

Malatya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Battalgazi'de bulunan 246 m² ev ve bahçesi satılığa çıkartıldı.

Satışa çıkarılan ev ve bahçesi için 444.412 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 15.09.2022 olarak duyuruldu.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tapunun Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Üçbağlar Mah. 3907 ada, 4 parsel her türlü Belediye ve Altyapı hizmetlerinde faydalanır durumdadır. Taşınmaz üzerinde tek katlı yığma ev ve bahçesinde çeşitli cins ve yaşta ağaçlar bulunmaktadır.

Adresi : Üçbağlar Mah. Anılar Sok. 6Battalgazi / MALATYA

Yüzölçümü : 249,45 m2

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı İmar planında bitişik nizam 4 kat yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 444.412,50 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 15/09/2022 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü : 11/10/2022 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : Malatya Adliyesi Hukuk Mahkemeleri Ek Hizmet Binası 5. Kat Satış Memurluğu Odası

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