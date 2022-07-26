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    • Emlak&OTO
    • 26.07.2022 15:45
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    • 26.07.2022 15:45
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    Malatya Battalgazi'de 246 m² ev ve bahçesi mahkemeden satılığa çıkartıldı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Malatya Battalgazi'de 246 m² ev ve bahçesi fiyatıyla ön plana çıktı.

    Malatya Battalgazi’de mahkemeden satılık 246 m² ev

    Malatya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Battalgazi'de bulunan 246 m² ev ve bahçesi satılığa çıkartıldı.

    Satışa çıkarılan ev ve bahçesi için 444.412 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 15.09.2022 olarak duyuruldu.

    1 NO'LU TAŞINMAZIN
    Özellikleri : Tapunun Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Üçbağlar Mah. 3907 ada, 4 parsel her türlü Belediye ve Altyapı hizmetlerinde faydalanır durumdadır. Taşınmaz üzerinde tek katlı yığma ev ve bahçesinde çeşitli cins ve yaşta ağaçlar bulunmaktadır.
    Adresi : Üçbağlar Mah. Anılar Sok. 6Battalgazi / MALATYA
    Yüzölçümü : 249,45 m2
    İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı İmar planında bitişik nizam 4 kat yapılaşma hakkına sahip konut alanında kalmaktadır.
    Kıymeti : 444.412,50 TL
    KDV Oranı : %8
    Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
    1. Satış Günü : 15/09/2022 günü 14:30 - 14:40 arası
    2. Satış Günü : 11/10/2022 günü 14:30 - 14:40 arası
    Satış Yeri : Malatya Adliyesi Hukuk Mahkemeleri Ek Hizmet Binası 5. Kat Satış Memurluğu Odası

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    Haberler Emlak&OTO Malatya Battalgazi'de 246 m² ev ve bahçesi mahkemeden satılığa çıkartıldı
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