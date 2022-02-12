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    • Emlak&OTO
    • 12.02.2022 08:20
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    • 12.02.2022 08:20
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    Muğla Bodrum'da 600 metrekare dükkan icradan satılığa çıkartıldı (İcradan satılık iş yeri)

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Muğla Bodrum'da 600 metrekare dükkan fiyatıyla ön plana çıktı.

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    T.C. Bodrum 2. İcra Dairesi tarafından Muğla Bodrum'da bulunan 600 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan işyeri için 4.800.000TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan işyerinin satış tarihi 30.03.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:

    Adresi : Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gökçebel Mahallesi, A Blok Zemin Kat1 No'Lu Bağımsız Bölüm Bodrum / MUĞLA
    Yüzölçümü : 4.129,84 m2
    Arsa Payı : 325/1972
    İmar Durumu : Var
    Kıymeti : 4.800.000,00 TL
    KDV Oranı : %18
    Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
    1. Satış Günü : 30/03/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
    2. Satış Günü : 27/04/2022 günü 14:30 - 14:35 arası
    Satış Yeri : Bodrum Adliyesi Mezat Salonu Adliye Caddesi 1905 Sokak No: 11/2 (Bitez Kapalı Pazar Alanı) Bitez/Bodrum /MUĞLA

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    Haberler Emlak&OTO Muğla Bodrum'da 600 metrekare dükkan icradan satılığa çıkartıldı (İcradan satılık iş yeri)
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