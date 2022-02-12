Muğla Bodrum'da 600 metrekare dükkan icradan satılığa çıkartıldı (İcradan satılık iş yeri)

T.C. Bodrum 2. İcra Dairesi tarafından Muğla Bodrum'da bulunan 600 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan işyeri için 4.800.000TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan işyerinin satış tarihi 30.03.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:



Adresi : Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gökçebel Mahallesi, A Blok Zemin Kat1 No'Lu Bağımsız Bölüm Bodrum / MUĞLA

Yüzölçümü : 4.129,84 m2

Arsa Payı : 325/1972

İmar Durumu : Var

Kıymeti : 4.800.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü : 30/03/2022 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 27/04/2022 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri : Bodrum Adliyesi Mezat Salonu Adliye Caddesi 1905 Sokak No: 11/2 (Bitez Kapalı Pazar Alanı) Bitez/Bodrum /MUĞLA



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