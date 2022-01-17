Ankara Altındağ'da 232 metrekare dükkan icradan satışa çıktı

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Altındağ'da bulunan 232 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 825 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 11 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Taşınmaz yerinde ve mimari projesine göre; 232 m² net, 255 m² brüt kullanım alanına sahiptir. İç mekan olarak yapılı durumdadır. Taşınmazın mahallinde yapılan incelemelerde mimari projesine aykırı olarak S-S aksından alçıpan ara bölme duvarı ile iki ayrı kısma bölünmüş, iki ayrı kapı oluşturulmuş ve arka kısma ilave wc ve depo alanı oluşturulmuştur. Ayrıca taşınmazın ön cephesinde yer alan 4 m² lik rampanın yerinde yapılmadığı tespit edilmiştir. Taşınmazın toplam kullanım alanında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Taşınmazda zeminler seramik, tavan plastik boya, duvarlar plastik boya, wc'lerin zemini seramik, duvar fayans, kapısı ahşap, taşınmazın dış pencere ve kapı doğramaları demir doğramalıdır. Taşınmazın market kısmı kepenk sistemlidir. Taşınmaz bir kısmı market olarak diğer kısmı ise tarafından depo olarak kullanılmaktadır. Fiili durumu 2 adet dükkan'dır.

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