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    • Emlak&OTO
    • 20.10.2021 10:19
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    • 20.10.2021 10:19
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    Ankara Etimesgut'ta 40 metrekare dükkan icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Ankara Etimesgut'ta 40 metrekare büyüklüğündeki dükkan fiyatıyla ön plana çıktı.

    Ankara’da 40 metrekare dükkan icradan satışa çıktı

    Ankara Batı İcra Dairesi tarafından Etimesgut'ta bulunan 40 metrekare büyüklüğündeki dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 70 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 7 Aralık 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar:
    Ana Taşınmaz Özellikleri (45253 ada, 4 parsel): Taşınmazın bulunduğu bina, betonarme karkas ve ayrık nizam yapı tarzında inşa edilmiştir. Bina 6 katlı olup 15 adet bağımsız bölüm içermektedir. Bina 2 bodrum + zemin + 3 normal olarak inşa edilmiştir. Bina girişi, 1760 Sokak cephesine göre ön cephedendir. Bina dış cephesi akrilik esaslı boyadır. Bina giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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