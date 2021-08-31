Ankara Çankaya'da icradan satılık daire! 18 Ekim'de satışta

Ankara 22. İcra Dairesi tarafından Çankaya ilçesinde bulunan 112 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 600 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 18 Ekim 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kazım Özalp Mahallesinde kain tapunun 5461 Ada, 4 parseli teşkil eden, 474,00m² yüzölçümlü "Bağ" nitelikli ana taşınmazda, 97/474 arsa paylı, 2. normal kat 5 Bağımsız bölüm nolu mesken. Fiili durumda; antre-hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan oluşmaktadır. Pencereler ısı camlı ahşap doğramadır. Salon ve odaların zemini klasik parke kaplı, duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Salonda şömine vardır. Balkonun bir tanesi salon ve oda ile diğer balkon oda ile irtibatlıdır. Isınma Sistemi; binada doğalgaz olup, kombi ve panel radyatörler ile ısıtma sağlanmaktadır. Meskenin kullanım alanı balkon alanları dahil 112,00m² olarak ölçülmüştür. Taşınmaz kıymet taktiri Ankara 8. İcra Hukuk Mahkemesinin 02/02/2021 tarih, 2020/216 Esas, 2021/84 K. sayılı ilamı ile kesinleşmiştir. Taşınmaz ipoteğin paraya çevrilmesi nedeniyle satışına karar verilmiştir.

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