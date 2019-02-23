Peşinata yüzde 30 değer kazandırıyor

1974'ten bu yana hayata geçirdiği 68 projede günün şartlarına göre en iyi avantajları sunarak yatırımcısına kazandıran Teknik Yapı, bu kez mevduat faizlerinin yıllık getirisinden daha fazlasını garanti altına alarak müşterilerine yeni bir fırsat sunuyor. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, kısa vadeli hesap yaparak tasarruflarını mevduat faizinde değerlendirmek isteyen konut alıcılarının, geçmişte olduğu gibi uygun ve cazip fiyatlı konut alma fırsatını kaçıracaklarını söyledi. Geçmişte yaşanan pişmanlıkların tekrarlanmaması için bu kampanyayla mevduat faizlerinin sağlayacağı getiriye alternatif bir prim sistemi oluşturduklarını vurgulayan Durbakayım, "Hazırladığımız bu ödeme sistemi, konut almak için ödenecek peşinatın banka mevduat faizi getirisinden daha fazlasını müşteriye sunuyor. Müşterimize, peşinat tutarıyla bankadan elde edebileceği yüzde 20 civarındaki faiz getirisinden daha fazlasını, yani yüzde 30'unu daire fiyatından düşerek sunuyoruz. Hatta bununla yetinmeyip, öncesinde daire fiyatından yüzde 20 indirim yapıyoruz. Kalan bakiyeye ise yüzde 0.98 vade farkı uyguluyoruz" dedi. Yatırım planlamasında gayrimenkul kazancının her zaman için avantajlı olduğuna vurgu yapan Umut Durbakayım, şunları söyledi: "2018'de bastırılmış konut fiyatlarının 2019'da büyük bir sıçrama yapacağını düşünüyoruz. Bunun anlamı, 'en az yüzde 40-50 prim potansiyeli taşıyor' demektir. Bu senaryoyu 1994, 2001, 2008 ekonomik krizlerinde de yaşadık. Tasarruflarını döviz ve mevduat faizine yatıranların gayrimenkule dönüşleri çok hızlı oldu. Ancak faiz geliriyle konut almak isteyenler, alternatif yatırım araçlarından elde edilen gelirlerin artan gayrimenkul fiyatlarının gerisinde kalması nedeniyle çok mutlu olmadılar."
'FAİZ GEÇİCİ, GAYRİMENKUL KALICI'
Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, yerel seçimler öncesinde yıllık yüzde 20 seviyesinde olan mevduat faizlerinin ikinci çeyrekte makul seviyelere ineceği öngörüsünü dile getirdi. Durbakayım, dövize bağlı tasarruflarda ise kâr realizasyonu yaşanacağını ve kısa vadeli yatırım trendinin tekrar gayrimenkul gibi uzun vadeli yatırımlara dönüşeceğini ifade etti.
YAVUZ KARAMAN
'FAİZ GEÇİCİ, GAYRİMENKUL KALICI'
Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, yerel seçimler öncesinde yıllık yüzde 20 seviyesinde olan mevduat faizlerinin ikinci çeyrekte makul seviyelere ineceği öngörüsünü dile getirdi. Durbakayım, dövize bağlı tasarruflarda ise kâr realizasyonu yaşanacağını ve kısa vadeli yatırım trendinin tekrar gayrimenkul gibi uzun vadeli yatırımlara dönüşeceğini ifade etti.
YAVUZ KARAMAN
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