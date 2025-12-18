Vatandaşa ilaç müjdesi: 72 ilaç daha geri ödeme listesine girdi 69'u yerli üretim

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine 72 ilaç daha dahil edildi. SGK aracılığıyla vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bakanı Işıkhan; 9'u romatolojik, 9'u diyabet, 3'ü kanser, 2'si MS olan ilacı yarından itibaren vatandaşların SGK kapsamında alabileceğini dile getirdi. İlaçların 69'unun yerli üretim olduğu kaydedildi. Böylece geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısı 8 bin 802'ye ulaştı. 896 kanser ilacı da vatandaşlara ücretsiz veriliyor. Devletin 2024 yılında yaptığı 305 milyar liralık ilaç harcamasının 2025 yılında 450 milyar lirayı aşması bekleniyor.

Haber: Önder Yılmaz