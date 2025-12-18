Ray müşteri deneyimini işin merkezine yerleştiriyor

Pazarlama ve satış alanlarında müşteri odaklı stratejilerin önemi ve etkisi her geçen gün artıyor. Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle sektöründe hızla büyüyen Ray Sigorta da bu vizyon doğrultusunda 'Empatix Dönüşüm Programı'nı hayata geçirerek müşteri deneyimini yaşayan bir kurum kültürüne dönüştürme hedefinde önemli bir adım daha attı. Empatiyi yalnızca bir iletişim biçimi değil, aynı zamanda karar alma süreçlerinden hizmet tasarımına kadar uzanan bir değer olarak ele alan Ray Sigorta, bünyesinde kurduğu 30 kişilik "Empatix Çalışma Grubu" ekibiyle, müşteri merkezli dönüşüm yolculuğunu güçlendiriyor.

DENEYİM ELÇİLERİ

Ray Sigorta'nın deneyim elçileri olarak görev yapacak olan Empatix Çalışma Grubu üyeleri, müşteri gözünden süreçleri değerlendirirken, empati temelli iyileştirmeler önererek organizasyonel dönüşüme aktif katkı sunacak. Empatix Dönüşüm Programı kapsamında verilen eğitimlerde de müşteri deneyimi, müşteri yolculuğu haritalama (CJM), içgörü oluşturma ve Ray Sigorta özelinde örnek uygulamalar gibi müşteri için katma değer sağlayabilecek birçok konu ve başlık ele alınıyor. Müşteri deneyimini sadece bir strateji değil, aynı zamanda kurumsal kültürün ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurgulayan Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, şunları söyledi: "Müşteri odaklılığı tüm çalışanlarımızın sahiplendiği ortak bir kültür olarak benimsiyoruz. Empatix programımız da bu kapsamlı dönüşümün yapı taşı niteliğinde. Bugünün dinamik sigorta dünyasında, geleneksel yaklaşımların ötesine geçen yaratıcı ve içgörüye dayalı uygulamalar büyük önem taşıyor. Bu nedenle müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, süreçlerimizi bu bakış açısıyla iyileştirmek ve empatiyi kurum genelinde yaygınlaştırmak için somut adımlar atıyoruz. Empatix programımız ile bu kültürü sahiplenecek ve ileriye taşıyacak güçlü bir iç dinamiğe sahip oluyoruz. Sigortalılarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak, geniş bir ürün gamında yenilikçi çözümler sunuyor ve sektörümüzde fark yaratan işlere imza atarak büyüyoruz. Ray Sigorta olarak hem sigortalılarımızın hem de iş ortaklarımız olan acentelerimizin hayatını kolaylaştıracak dijital ve operasyonel hizmetlerle bu dönüşüme öncülük etmeyi sürdüreceğiz."