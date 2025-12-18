Quick Hayat’tan dev adım! Lüks Hayat Sigortası ile araç sahibi olun

Quick Hayat, yeni çıkardığı 'Lüküs Hayat Sigortası' ile isteyen herkesi araç sahibi yapacak. Maher Holding çatısı altındaki Quick Hayat, Quick Finans ve QCAR'ın ortaklaşa geliştirdikleri Lüküs Hayat, hayat sigortacılığında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bu kapsamda düşük primler ve vergi avantajı ile hayat sigortası yaptıranlar, araç sahibi olacak. İsteyen, Lüküs Hayat Sigortası'nı tasarruf aracı olarak da kullanabilecek. Lüküs Hayat, özellikle araç sahibi olmakta zorlanan gençler için ideal bir ürün. Quick Hayat'ın pazara sunduğu yeni hayat sigortası ile kişiler, aylık dolar veya euro üzerinden düşük primler öderken, aynı zamanda hayat sigortasındaki vergi avantajından yararlanıyor. Ödenen primler poliçenin başında belirlenen araç bedelinin yüzde 25'ine ulaştığında, QCAR'ın araç edinme opsiyonu devreye giriyor. Ödenen primler ile birlikte sigortalının katkıları araç bedelinin yüzde 50'sine ulaştığında ise araç için ortak sahiplik modeli uygulanıyor. Araç edinmek istemeyenler birikmiş değerlerini ilk iki yıl düşük kesinti oranlarıyla iki yıldan sonra kesinti olmadan istediği zaman alarak sistemden ayrılabiliyor. Ayrıca ilk priminin ödendiği andan itibaren olası vefat durumunda 5'inci yılın sonunda ulaşılacak birikmiş değer tazminat olarak ödeniyor.



'EN İYİ ÖRNEKLERDEN'

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Lüküs Hayat Sigortası'nın, QuickFinansall ekosisteminin en iyi örneklerinden biri olduğunu ve sigorta dışındaki grup şirketlerinin iş birliği ile oluşturulduğunu söyledi. Yaşar, Lüküs Hayat'ın, alışılagelmiş hayat sigortasının dışında, inovatif bir ürün olduğunu ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildiğini belirterek, ilk kez hayat sigortasının içine araç edinme opsiyonunun eklendiğini vurguladı. Yaşar, hayat sigortacılığının bu tarz yenilikçi ürünlerle gelişeceğini de sözlerine ekledi.