Katılım Emeklilik ile ailelere erken tasarruf güvencesi

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), devlet katkısıyla birlikte tasarruf sahiplerinin en gözde yatırım araçlarından biri olmayı sürdürüyor. Kasım ayı itibarıyla, BES katılımcı sayısı 10 milyonu aştı. Devlet katkısı ile BES fonlarının toplam tutarı ise 1 trilyon 881 milyar liraya ulaştı. 2 Aralık itibarıyla, BES sistemine dahil olan 18 yaş altı katılımcı sayısı da 1 milyon 861 bini buldu. 58 milyar lirayı aşan fon büyüklüğüyle Katılım Emeklilik, yüzde 53 seviyesindeki ağırlıklı getiri oranıyla yıl boyunca hem enflasyonun hem de sektör ortalamasının üzerinde performans sergiledi. BES'e Katılım Emeklilik aracılığıyla adım atan 18 yaş altı kişi sayısı son bir yılda yaklaşık yüzde 15 artarak 190 binin üzerine çıktı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Birikimin yaşı yok, tasarruflarımız gençleşiyor. Çocuklar BES ile büyüyor. Çözümlerimizle çocukların yarınlarına katkı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

