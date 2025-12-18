AXA’dan gelecek uyarısı: Risk yönetimi daha önemli hale geldi!

İnsanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı koruma" misyonuyla hareket eden AXA, son 12 yıldır ortaya çıkan tehditleri ve olası etkilerini Gelecek Riskleri Raporu'nda araştırarak daha güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla toplu bir düşünce ve eylem çağrısı yapıyor.Sonuçlar, krizlerin artık daha sık ve etkili hale geldiğini; teknoloji, iklim değişikliği ve demografik risklerin ön plana çıktığını gösteriyor. Uzmanların yüzde 95'i ve genel nüfusun yüzde 93'ü krizlerin son yıllarda arttığını düşünürken; uzmanların yüzde 86'sı ve genel nüfusun yüzde 84'ü ise en endişe verici risklerin, tedbirlerle kısmen önlenebileceğini söylüyor.



AXA'DAN 2025 ANALİZİ

Araştırma sonuçlarına göre, iklim değişikliği, uzmanların risk sıralamasında beş yıldır üst üste birinci sırada yer alıyor. Ancak, bu riskin diğerleriyle arasındaki fark giderek azalıyor. Jeopolitik istikrarsızlık, siber güvenlik ve toplumsal gerilimler bu yıl iklim değişikliği riskine önemli ölçüde yaklaşmış durumda. Bu sonuçlar, çoklu kriz algısının derinleştiğini ve risklerin yönetimi için kapsamlı bir yaklaşımın her zamankinden daha önemli hâle geldiğini ortaya koyuyor. AXA 2025 Gelecek Riskleri Raporu'na göre, uzmanların yüzde 89'u, genel katılımcıların yüzde 72'si sigorta sektörünün gelecekteki risklerin etkisini azaltmada kritik bir işlev üstleneceğini düşünüyor. Bu güçlü güven, sigorta sektörünün risklerin önceden yönetilmesinde ve toplumsal dayanıklılığın artırılmasında stratejik bir aktör olarak konumlandığını gösteriyor.