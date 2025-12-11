Altın fiyatları 11 Aralık: Gram, çeyrek, yarım, tam ne kadar oldu?
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. 11 Aralık itibarıyla gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında gün içinde dalgalı bir seyir dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda ons altının yön arayışı sürerken, yurt içi piyasada döviz kuru etkisi fiyatlamalara yansıyor. Yatırımcılar ise “Altın bugün ne kadar oldu?” sorusuna yanıt ararken serbest piyasanın anlık alış–satış rakamları yakından takip ediliyor. İşte 11 Aralık güncel altın fiyatları…
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altın fiyatlarında yeni günün rakamları belli oldu. 11 Aralık'ta gram, çeyrek, yarım ve tam altın yeniden yatırımcıların radarında. Küresel piyasalarda ons altının yön arayışı sürerken, yurt içinde kur etkisi altın fiyatlarını etkiliyor. İşte 11 Aralık altın fiyatlarında son durum…
11 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
|Ürün
|Alış
|Satış
|Altın (TL/Gr)
|5.775,36
|5.776,13
|22 Ayar Bilezik
|5.300,49
|5.322,79
|Altın (ONS)
|4.218,61
|4.219,18
|Altın ($/kg)
|134.846,00
|134.864,00
|Altın (Euro/kg)
|116.236,00
|116.305,00
|Cumhuriyet Altını
|37.643,00
|37.942,00
|Yarım Altın
|18.941,00
|19.044,00
|Çeyrek Altın
|9.447,00
|9.525,00
|Reşat Altını
|37.675,47
|37.974,95
|Kulplu Reşat Altını
|37.677,69
|37.977,20
|22 Ayar Altın TL/Gr
|5.288,31
|5.518,20
|18 Ayar Altın TL/Gr
|4.216,01
|4.216,57
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.195,58
|4.289,29
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|93.129,17
|94.617,85
|Kapalıçarşı Beşli Altın
|188.586,57
|192.265,33
|Gremse Altın
|93.129,17
|95.258,73
|Ata Altın
|38.415,78
|39.385,26
|Tam Altın
|37.251,67
|37.986,97
|Külçe Altın ($)
|135.950,00
|136.050,00
|Has Altın
|5.746,48
|5.747,25
|Hamit Altın
|37.675,47
|37.974,95
CANLI ALTIN FİYATLARI
CANLI DÖVİZ KURU