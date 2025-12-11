PODCAST CANLI YAYIN

Altın fiyatları 11 Aralık: Gram, çeyrek, yarım, tam ne kadar oldu?

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. 11 Aralık itibarıyla gram altın, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında gün içinde dalgalı bir seyir dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda ons altının yön arayışı sürerken, yurt içi piyasada döviz kuru etkisi fiyatlamalara yansıyor. Yatırımcılar ise “Altın bugün ne kadar oldu?” sorusuna yanıt ararken serbest piyasanın anlık alış–satış rakamları yakından takip ediliyor. İşte 11 Aralık güncel altın fiyatları…

Altın fiyatlarında yeni günün rakamları belli oldu. 11 Aralık'ta gram, çeyrek, yarım ve tam altın yeniden yatırımcıların radarında. Küresel piyasalarda ons altının yön arayışı sürerken, yurt içinde kur etkisi altın fiyatlarını etkiliyor. İşte 11 Aralık altın fiyatlarında son durum…

11 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ürün Alış Satış
Altın (TL/Gr) 5.775,36 5.776,13
22 Ayar Bilezik 5.300,49 5.322,79
Altın (ONS) 4.218,61 4.219,18
Altın ($/kg) 134.846,00 134.864,00
Altın (Euro/kg) 116.236,00 116.305,00
Cumhuriyet Altını 37.643,00 37.942,00
Yarım Altın 18.941,00 19.044,00
Çeyrek Altın 9.447,00 9.525,00
Reşat Altını 37.675,47 37.974,95
Kulplu Reşat Altını 37.677,69 37.977,20
22 Ayar Altın TL/Gr 5.288,31 5.518,20
18 Ayar Altın TL/Gr 4.216,01 4.216,57
14 Ayar Altın TL/Gr 3.195,58 4.289,29
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 93.129,17 94.617,85
Kapalıçarşı Beşli Altın 188.586,57 192.265,33
Gremse Altın 93.129,17 95.258,73
Ata Altın 38.415,78 39.385,26
Tam Altın 37.251,67 37.986,97
Külçe Altın ($) 135.950,00 136.050,00
Has Altın 5.746,48 5.747,25
Hamit Altın 37.675,47 37.974,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI DÖVİZ KURU

