İhracatta teknoloji devri! Bakan Şimşek açıkladı: "Yüzde 9,6'ya yükseldi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayı ihracat rakamlarına ilişkin sosyal medyadan değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti. Ocak-kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9,6 arttı, bu grupların imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

İhracatta teknoloji devri! Bakan Şimşek açıkladı: "Yüzde 9,6'ya yükseldi"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatta teknoloji kompozisyonunun iyileştiğini belirterek, "Yüksek teknolojili üretimi ve rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle, aktif sanayi politikalarımızı uygulamaya devam ediyor, üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Şimşek'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Şimşek, sosyal medya hesabından, kasım ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

ÜRETKEN SEKTÖRLERE YÖNELİK DESTEKLERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ

Kasımda ihracat yıllık 270,6 milyar dolara ulaşırken, ithalatın ise küresel altın fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 361,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

İhracat rakamları (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)İhracat rakamları (Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı)

"İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti. Ocak-kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9,6 arttı, bu grupların imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43'e yükseldi. Yüksek teknolojili üretimi ve rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle, aktif sanayi politikalarımızı uygulamaya devam ediyor, üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz."

Bakan Bolat Kasım verilerini açıkladı: İhracatta rekor üstüne rekorBakan Bolat Kasım verilerini açıkladı: İhracatta rekor üstüne rekor

