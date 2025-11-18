PODCAST CANLI YAYIN

İpsala pirinci ve Bursa kestane şekeri AB’den coğrafi işaret aldı

İpsala pirinci ve Bursa kestane şekeri AB tescilli ürünler listesine girdi. Böylece AB tescilli coğrafi işaret almış ürün sayısı 42’ye çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İpsala pirinci ve Bursa kestane şekerinin Avrupa Birliği'nde tescil edilen coğrafi işaretli ürünler arasına girdiğini duyurdu. Kacır, "Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği ile Anadolu'muzun değerlerini dünya çapında tanıtmaya devam ediyoruz.
İpsala Pirinci ve Bursa Kestane Şekeri ile, Avrupa Birliği'nde tescil edilen coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı 42 oldu. Edirne'nin verimli İpsala Ovası'nda yetişen pirincimiz ve Bursa'nın ustalık geleneğini yaşatan kestane şekerimiz, yerelden küresele uzanan bir markalaşma hikâyesinin simgeleri" dedi.

