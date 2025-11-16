Borsa İstanbul'da Temettü Haftası: 17-21 Kasım'da İki Şirket Yatırımcısına Kar Payı Dağıtıyor

Fotoğraflar: AA

ARDYZ'den Temettü Ödemesi

Haftanın ilk temettü ödemesi, bilişim sektörünün önde gelen oyuncularından Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ) tarafından yapılacak. Yatırımcılar, 17 Kasım Pazartesi günü hesaplarında kâr paylarını görecekler.

Temettü Tarihi: 17 Kasım 2025

ARDYZ'nin bu ödemesi, şirketin kârlılığını düzenli olarak yatırımcılarıyla paylaşma politikasının bir devamı olarak değerlendiriliyor. Her ne kadar lot başına tutar düşük görünse de, bilişim sektöründeki büyüme potansiyeli ve düzenli ödeme takvimi, şirketin uzun vadeli yatırımcıları için pozitif bir sinyal niteliğinde.