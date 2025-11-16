Borsa İstanbul'da Temettü Haftası: 17-21 Kasım'da İki Şirket Yatırımcısına Kar Payı Dağıtıyor

Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören yatırımcıları sevindirecek temettü ödemeleri önümüzdeki hafta başlıyor.
ARDYZ'den Temettü Ödemesi
Haftanın ilk temettü ödemesi, bilişim sektörünün önde gelen oyuncularından Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ) tarafından yapılacak. Yatırımcılar, 17 Kasım Pazartesi günü hesaplarında kâr paylarını görecekler.
-
Temettü Tarihi: 17 Kasım 2025
ARDYZ'nin bu ödemesi, şirketin kârlılığını düzenli olarak yatırımcılarıyla paylaşma politikasının bir devamı olarak değerlendiriliyor. Her ne kadar lot başına tutar düşük görünse de, bilişim sektöründeki büyüme potansiyeli ve düzenli ödeme takvimi, şirketin uzun vadeli yatırımcıları için pozitif bir sinyal niteliğinde.
Perşembe Kapanışı: EGPRO İkinci Taksitiyle Haftayı Bitiriyor
Haftanın ikinci ve son temettü ödemesi ise, profil ve sanayi sektörünün köklü şirketlerinden Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) tarafından gerçekleştirilecek. EGPRO'nun bu ödemesi, şirketin daha önce ilan ettiği kâr payı dağıtımının ikinci taksiti olma özelliğini taşıyor.
-
Temettü Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe
📝 YENİ HAFTANIN TEMETTÜ TAKVİMİ ÖZETİ
|Şirket (Hisse Kodu)
|Temettü Tarihi
|Hisse Başı Brüt Temettü (TL)
|Hisse Başı Net Temettü (TL)
|Not
|Ard Grup Bilişim (ARDYZ)
|17 Kasım Pazartesi
|$0,0324481$
|$0,0275808$
|Nakit Temettü
|Ege Profil (EGPRO)
|20 Kasım Perşembe
|$0,50$
|$0,425$
|2. Taksit Ödemesi