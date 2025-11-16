PODCAST CANLI YAYIN

Borsa İstanbul'da Temettü Haftası: 17-21 Kasım'da İki Şirket Yatırımcısına Kar Payı Dağıtıyor

Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketler, yatırımcılarıyla karlarını paylaşmaya devam ediyor. Özellikle temettü verimi yüksek hisselere yatırım yapanlar için önemli olan kar payı ödemeleri takvimi, önümüzdeki hafta (17-21 Kasım) iki şirketle dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi:
Borsa İstanbul'da Temettü Haftası: 17-21 Kasım'da İki Şirket Yatırımcısına Kar Payı Dağıtıyor

Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören yatırımcıları sevindirecek temettü ödemeleri önümüzdeki hafta başlıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

ARDYZ'den Temettü Ödemesi

Haftanın ilk temettü ödemesi, bilişim sektörünün önde gelen oyuncularından Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ) tarafından yapılacak. Yatırımcılar, 17 Kasım Pazartesi günü hesaplarında kâr paylarını görecekler.

  • Temettü Tarihi: 17 Kasım 2025

ARDYZ'nin bu ödemesi, şirketin kârlılığını düzenli olarak yatırımcılarıyla paylaşma politikasının bir devamı olarak değerlendiriliyor. Her ne kadar lot başına tutar düşük görünse de, bilişim sektöründeki büyüme potansiyeli ve düzenli ödeme takvimi, şirketin uzun vadeli yatırımcıları için pozitif bir sinyal niteliğinde.

Perşembe Kapanışı: EGPRO İkinci Taksitiyle Haftayı Bitiriyor

Haftanın ikinci ve son temettü ödemesi ise, profil ve sanayi sektörünün köklü şirketlerinden Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) tarafından gerçekleştirilecek. EGPRO'nun bu ödemesi, şirketin daha önce ilan ettiği kâr payı dağıtımının ikinci taksiti olma özelliğini taşıyor.

  • Temettü Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe

📝 YENİ HAFTANIN TEMETTÜ TAKVİMİ ÖZETİ

Şirket (Hisse Kodu) Temettü Tarihi Hisse Başı Brüt Temettü (TL) Hisse Başı Net Temettü (TL) Not
Ard Grup Bilişim (ARDYZ) 17 Kasım Pazartesi $0,0324481$ $0,0275808$ Nakit Temettü
Ege Profil (EGPRO) 20 Kasım Perşembe $0,50$ $0,425$ 2. Taksit Ödemesi

Not: Temettü miktarlarının net tutarları, Gelir Vergisi Kanunu uyarınca stopaj (şu anki oran %10) düşüldükten sonra hesaplara yatırılan miktarı ifade etmektedir. Yatırım kararları verilirken bu bilgilerin yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğu ve kişisel mali durumun göz önünde bulundurulması gerektiği unutulmamalıdır.

Ekosistemin kara kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdiEkosistemin kara kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdi
"Eko"sistemin "kara" kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdi
Popüler Hesaplar Bir Anda Tuzağa Dönüştü! Dolandırıcıların Milyonluk Planına DikkatPopüler Hesaplar Bir Anda Tuzağa Dönüştü! Dolandırıcıların Milyonluk Planına Dikkat
Popüler Hesaplar Bir Anda Tuzağa Dönüştü! Dolandırıcıların Milyonluk Planına Dikkat

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada uçak kazası, Terörsüz Türkiye, Gazze var
İmamoğlu iddianamesindeki özel vasfa haiz üyeler kim? Necati Özkan'ın telefonu patladı: Partinin başına geçmek...
Türk Telekom
Gazze'de durum felaket! Tıbbi çadırlar da su altında kaldı
CHP'de 39. Kurultay kulisleri ve liste savaşları | PM'de istenmeyen 5 isim ve Mansur Yavaş: Ümit Erkol neyin hazırlığında?
Bahis soruşturmasında yeni perde! Savcılıktan genişleme açıklaması
D&R
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Bir işçiden acı haber geldi | 2 şüpheli tutuklandı
Fenomen yarışmacı baraj sorusunda büyük risk aldı!
İstanbul'da Böcek ailesinin zehirlendiği faciada gözaltı sayısı artıyor | Otel mühürlendi
Fenerbahçe'den transfer operasyonu! Biri dünya devinden iki yıldız daha listede
Diriliş şairi, dava ve fikir adamı: Sezai Karakoç'un ardından 4 yıl! İşte en güzel şiirleri ve sözleri
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi! "Onun sesiyle TSM'ye yöneldim"
Havada, karada, rayda... Türkiye karla mücadeleye hazır! Bakan Uraloğlu detayları duyurdu
Kar, ayaz ve don alarmı: -16 derecelik soğuklar kapıda! Meteoroloji'den 3 ile sarı kodlu uyarı
Çevreyi talan ettiler! CHP'li İmamoğlu'nun gizli çarkı uydu görüntüleriyle deşifre oldu!
7'si kırmızı bültenle aranan 10 firari yurda getirildi! Uyuşturucu, terör, dolandırıcılık... Hepsi suç makinesi
Krizde hayat kurtaracak ağ! Olağanüstü durumda devreye girecek planı Bakan Uraloğlu açıkladı
Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak
İmamoğlu’nun 50 milyon dolarlık villa vurgunu! Sarıyer’deki 3 lüks köşk iddianamede ortaya saçıldı!