Popüler Hesaplar Bir Anda Tuzağa Dönüştü! Dolandırıcıların Milyonluk Planına Dikkat

Türkiye'de sosyal medya kaynaklı dolandırıcılık vakaları büyümeye devam ediyor. Son olarak popüler hesaplar üzerinden yayılan sahte yatırım linkleri, yüzlerce kişiyi yanıltarak milyonluk vurguna dönüştü. Finansal bilgi paylaşıyormuş gibi görünen bu hesapların, organize bir dolandırıcılık ağının parçası olduğu soruşturmayla gün yüzüne çıktı.
Sosyal medya platformları üzerinden yürütülen yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri giderek daha sofistike hale geliyor. Yüksek takipçili hesaplara güvenirseniz dikkatli olmanız gerek, çünkü finansal bilgi paylaşımı adı altında binlerce kişiyi yanıltan büyük bir ağın izleri ortaya çıktı. Ekonomik belirsizlik ve enflasyon baskısı nedeniyle tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yöneldiği yatırım grupları, organize suç örgütlerinin hedefi haline geldi.
Dolandırıcıların ilk hamlesi, sosyal medyada güvenilir görünen, yıllardır paylaşım yapan ve geniş takipçi kitlesi bulunan hesapları ele geçirmek veya bu hesaplarla anlaşma sağlamak oldu. Finansal bilgi, yatırım tüyosu, borsa analizleri gibi içeriklerle organik güven kazanan bu hesaplar, zaman zaman borsa akışına karışmış şekilde küçük linkler paylaştı.
Bu linklerde, "Bugünkü alım-satım fırsatları için saat 15.00'e kadar başvurun" gibi ifadeler yer aldı. Kullanıcılar, WhatsApp gruplarına yönlendirildi ve burada kendilerini profesyonel yatırım danışmanları gibi tanıtan kişilerle iletişim kurdu.
Dolandırıcılar, uluslararası lisanslı bir yatırım şirketinin internet sitesini birebir taklit eden bir platform oluşturdu. Bu platformun görünümü, grafikler, yatırım ekranları ve kullanıcı paneli, orijinal şirketle neredeyse ayırt edilemeyecek kadar benzerdi.
Mağdurlar, yatırdıkları tutarların anlık olarak "değerlendiğini" gösteren grafiklerle motive edildi. Bazı yatırımcılara, kandırıldıklarını fark etmemeleri için sistem üzerinden "sözde küçük kazançlar" bile tanımlandı.
Bu yöntemle yüzlerce kişi, ilk aşamada 5 bin ila 20 bin lira arasında değişen meblağlarla sisteme giriş yaptı. Ardından "Daha büyük kazançlar için portföyünüzü güçlendirmelisiniz" denilerek yatırımcıların daha yüksek tutar yatırmaları sağlandı.
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şebeke topladığı paraları Türkiye'de kurulmuş çok sayıda paravan şirket üzerinden farklı hesaplara aktardı. Türk bankacılık sisteminin açıklarını kullanarak hızlı para transferleri yapan grup, bazı fonları yurt dışındaki kripto varlık platformlarına yönlendirdi.
Dolandırıcılık ağı, kısa sürede milyonlarca lira topladı. Yüzlerce mağdur, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bankalardan yapılan para hareketleri incelenirken, MASAK da dosyaya dahil oldu.
Mağdurların ifadelerine göre şebeke o kadar profesyonel çalışıyordu ki, yatırımcılar ilk haftalarda hiçbir olumsuzluk hissetmedi. Dolandırıcılar, yatırımcılarla sürekli iletişimde kalarak güven tazeledi; grafiklerle, analizlerle ve piyasa yorumlarıyla "uzmanlık" izlenimi oluşturdu.
Bir mağdurun ifadesi soruşturma dosyasına şöyle geçti:
"Sürekli piyasa yorumu yapıyorlardı. Hatta bazı hisselerin yükseleceğini söylediler, gerçekten yükseldi. Bu da inancımızı pekiştirdi."
Savcılık, dolandırıcılık ağına ait dijital izleri takip ederek çok sayıda hesaba el koydu. Bazı isimlere ulaşıldığı, operasyon hazırlıklarının sürdüğü belirtiliyor. Suç örgütünün yurt dışı bağlantıları da araştırılıyor.
Yetkililer, özellikle sosyal medya üzerinden gelen yatırım davetlerinin hiçbir şekilde dikkate alınmaması gerektiğini vurguluyor. SPK lisansı olmayan kişi veya oluşumların yatırım tavsiyesinde bulunmasının suç olduğu hatırlatılıyor.
Finans uzmanları, artan ekonomik sıkışıklığın dolandırıcılık şebekeleri için uygun zemin yarattığını belirtiyor. Uzmanlara göre, özellikle sosyal medyada büyük takipçi kitlesine sahip hesapların verdiği finansal öneriler, resmi kurumlarca onaylanmadığı sürece ciddi risk taşıyor.