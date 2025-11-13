Popüler Hesaplar Bir Anda Tuzağa Dönüştü! Dolandırıcıların Milyonluk Planına Dikkat

Türkiye'de sosyal medya kaynaklı dolandırıcılık vakaları büyümeye devam ediyor. Son olarak popüler hesaplar üzerinden yayılan sahte yatırım linkleri, yüzlerce kişiyi yanıltarak milyonluk vurguna dönüştü. Finansal bilgi paylaşıyormuş gibi görünen bu hesapların, organize bir dolandırıcılık ağının parçası olduğu soruşturmayla gün yüzüne çıktı.

Sosyal medya platformları üzerinden yürütülen yeni nesil dolandırıcılık yöntemleri giderek daha sofistike hale geliyor. Yüksek takipçili hesaplara güvenirseniz dikkatli olmanız gerek, çünkü finansal bilgi paylaşımı adı altında binlerce kişiyi yanıltan büyük bir ağın izleri ortaya çıktı. Ekonomik belirsizlik ve enflasyon baskısı nedeniyle tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yöneldiği yatırım grupları, organize suç örgütlerinin hedefi haline geldi.

Yüksek Takipçili Hesaplar "Güven Köprüsü" Olarak Kullanılıyor

Dolandırıcıların ilk hamlesi, sosyal medyada güvenilir görünen, yıllardır paylaşım yapan ve geniş takipçi kitlesi bulunan hesapları ele geçirmek veya bu hesaplarla anlaşma sağlamak oldu. Finansal bilgi, yatırım tüyosu, borsa analizleri gibi içeriklerle organik güven kazanan bu hesaplar, zaman zaman borsa akışına karışmış şekilde küçük linkler paylaştı.

Bu linklerde, "Bugünkü alım-satım fırsatları için saat 15.00'e kadar başvurun" gibi ifadeler yer aldı. Kullanıcılar, WhatsApp gruplarına yönlendirildi ve burada kendilerini profesyonel yatırım danışmanları gibi tanıtan kişilerle iletişim kurdu.