Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin dünya çapında bir turizm markası olduğuna dikkat çekerek, "Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 50 milyon kişi oldu. Turizm gelirimiz ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.7 artarak 50 milyar dolara yükseldi. Bu tüm zamanların 9 aylık gelir rekoru anlamına geliyor" dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Turizmde rekor yıl! Türkiye 50 milyon ziyaretçi ağırladı: Gelir 50 milyar dolara yükseldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin dünya çapında bir turizm markası olduğuna dikkat çekerek, "Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 50 milyon kişi oldu. Turizm gelirimiz ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.7 artarak 50 milyar dolara yükseldi. Bu tüm zamanların 9 aylık gelir rekoru anlamına geliyor" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Ersoy, "2017'de dünyada en çok turist çeken ülkeler arasında 8'inciyken, 2024'te 4'üncü sıraya yerleştik. Turizm gelirlerimizde de büyük bir sıçrama yaşandı, 2017'de 15'inci sırada olan ülkemiz, 2024'te 7'nciliğe yükseldi. Bu ivme, yıl sonunda ulaşmayı hedeflediğimiz 64 milyar dolarlık gelir hedefine adım adım yaklaştığımızı göstermektedir" diye konuştu. Bakan Ersoy, Ekim ayı sonu itibarıyla Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini yaklaşık 29 milyon 700 bin kişinin ziyaret ettiğini kaydetti.

