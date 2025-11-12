Bakan Şimşek'ten ödemeler dengesi açıklaması: Doğrudan yatırımlar son 10 yılın zirvesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık cari açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini beklediklerini bildirerek, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, ihracatta ve hizmet ticaretinde katma değeri ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Eylülde yıllık cari açığın 20,1 milyar dolar olduğunu belirten Şimşek, "Üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.