Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı son aşamada

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattımızın tamamını 2026'nın ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattımızın tamamını 2026'nın ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz" dedi. Hattın henüz açık olmayan 17.5 kilometrelik Arnavutköy- Halkalı etabında çalışmalara hızla devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Bu kesimi de bitirdiğimizde 'Halkalı-İstanbul Havalimanı- Gayrettepe Metro Projesi' adı altında, tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız" diye konuştu. Uraloğlu; Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, entegrasyonlar sayesinde Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasının 30, Halkalı-Göktürk'ün 43, Halkalı- Kağıthane'nin 54, Halkalı-Gayrettepe'nin 57, Küçükçekmece-Kemerburgaz'ın 50 dakikaya düşeceğini dile getirdi.


Metro hattının Halkalı ile Olimpiyatköy istasyonları arasında yapılan test sürüşü sürücüsüz gerçekleştirildi.

