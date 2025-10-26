PODCAST CANLI YAYIN

Çiftçilere TARSİM'den 23 milyar TL Bakanlıktan 23.5 milyar TL destek geliyor...

TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonu, Tarım ve Gıda İstikrar Fonu kurulmasını önerdi. Fon ile zirai don mağduru çiftçilere 46.5 milyar lira destek ödemesi yapılacak

Çiftçilere TARSİM'den 23 milyar TL Bakanlıktan 23.5 milyar TL destek geliyor...

TBMM Zirai Don Olayı Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı ve rapor aşamasına geldi. Komisyonun önerileri arasında Tarım ve Gıda İstikrar Fonu kurulması öne çıktı. Zirai don mağduru çiftçilere toplamda 46.5 milyar TL ödeme yapılacak. Komisyon Başkanı Adem Korkmaz, "TARSİM tarafından sigorta kapsamında çiftçiye 23 milyar lira, Bakanlık'tan ise TARSİM kapsamında olmayan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere 23.5 milyar lira ödenecek dedi. Korkmaz ayrıca, ÇKS kapsamında şimdiye kadar 13,5 milyar liranın hak sahiplerine verildiğini de hatırlattı. Nisan ayında yaşanan, pek çok ürüne zarar veren zirai don olayında hükümet 65 ilde 16 ürün için destekleme ödemesi yapma kararı almıştı. TBMM'de de bir komisyon kuruldu. Araştırma komisyonu çalışmalarını tamamladı ve son toplantısında raporda yer alacak önerileri değerlendirdi

