Kozmetik ihracatında hedef 1,7 milyar doları aşmak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Ahmet Pura, yerli üreticilerin üretim kapasitesindeki artış ve özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk cumhuriyetleri gibi bölgesel pazarlardaki canlı talep sayesinde kozmetik ürünler ihracatının yıl sonunda 1.7 milyar doları geçmesini beklediklerini kaydetti. Pura, "Geçen yıl kozmetik ürünleri sektörü 1.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. Bu yıl sonunda 1.7-1.8 milyar dolar seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesi, sektörün küresel pazarlardaki rekabetçi konumunu güçlendirecek" dedi.

Sabun ve ıslak mendil ürünlerinin hem değer hem de hacim olarak Türkiye'nin kozmetik ihracatında en önemli paylardan birine sahip olduğunu belirten Pura, bu alanda en büyük alıcılar arasında ABD, Irak ve Rusya'nın öne çıktığını söyledi.