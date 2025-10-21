PODCAST CANLI YAYIN

Kozmetik ihracatında hedef 1,7 milyar doları aşmak

TOBB Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Ahmet Pura, yerli üretimdeki artış ve Orta Doğu ile Türk cumhuriyetlerinden gelen talep sayesinde kozmetik ihracatının yıl sonunda 1,7–1,8 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi. Pura, özellikle sabun ve ıslak mendil ürünlerinin ihracatta önemli paya sahip olduğunu, en büyük alıcı ülkelerin ABD, Irak ve Rusya olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi:
Kozmetik ihracatında hedef 1,7 milyar doları aşmak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Başkanı Ahmet Pura, yerli üreticilerin üretim kapasitesindeki artış ve özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk cumhuriyetleri gibi bölgesel pazarlardaki canlı talep sayesinde kozmetik ürünler ihracatının yıl sonunda 1.7 milyar doları geçmesini beklediklerini kaydetti. Pura, "Geçen yıl kozmetik ürünleri sektörü 1.4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. Bu yıl sonunda 1.7-1.8 milyar dolar seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz. Bu hedefin gerçekleşmesi, sektörün küresel pazarlardaki rekabetçi konumunu güçlendirecek" dedi.
Sabun ve ıslak mendil ürünlerinin hem değer hem de hacim olarak Türkiye'nin kozmetik ihracatında en önemli paylardan birine sahip olduğunu belirten Pura, bu alanda en büyük alıcılar arasında ABD, Irak ve Rusya'nın öne çıktığını söyledi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlu'nu fırsat bilip rotayı İBB'ye çevirdi
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 günde Kuveyt, Katar ve Umman'a ziyaret
İdefix
Emeklilik planını bu yıl yapan kazançlı çıkacak
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın ahlaksız siyasetine soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepkiler: "Hoşşt!"
Can Holding'e ikinci dalgada 11 şüpheli tutuklandı! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu
Türk Telekom
Partinin DNA'sı bozuldu! CHP'li Berhan Şimşek'ten çarpıcı açıklamalar: İmamoğlu Holding oldu! Silivri'nin posta güvercini Özel
KOSGEB’den KOBİ’lere finansman fırsatı
CANLI ANLATIM | İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Netanyahu ateşkesi ihlal ettiğini kabul etti: 153 ton bomba kullandık
Diplomada sahtecilik mahkemede şovmenlik! Ekrem İmamoğlu'nun tek amacı dava sürecini sulandırmak | 3. duruşma 8 Aralık'ta Silivri'de
Gazze'deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti! Başkan Erdoğan'ın sözlerini hedef aldılar: Tek bir Türk’ü dahi görmek istemiyorum
Tarihte iz bırakan en büyük 10 savaş gemisi: Hangi ülkeler bu dev zırhlıları inşa etti ve neden yok oldular?
Virginia Giuffre Epstein'ın fuhuş ağını ifşa etti Kraliyet Ailesi karıştı! Gölge yazar kan donduran skandal: 18 yaşın altındaki kızlarla seks partisi...
Paris'in göbeğinde 7 dakikalık paha biçilmez vurgun! Tacın düştüğü gün ne oldu? İşte Fransa'yı ayağa kaldıran tarihi soygunun hikayesi
CHP'de "24 Ekim" senaryoları! Genel Merkez'i panikleten 2 ihtimal | Ne Ekrem ne Mansur... 2028 için "Özel" plan
Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çekildi! Konu: İBB'deki yolsuzluk soruşturması
Tufan Erhürman'ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! "Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz"
Balıkesir'de kan donduran şüphe! Evinde ölü bulundu: Fail Edremit'i kana bulayan 2 kişinin katili mi?
Türk Telekom, en yüksek 'Fiber İstasyon' oranıyla 5G çağının da öncüsü