Emeklilik planını bu yıl yapan kazançlı çıkacak

Çalışanlara erken emeklilik yolunu açan borçlanma ve ihyada tutarlar yeni yılla birlikte değişecek. Doğum hariç hizmet borçlanması ile ihya imkanında hem asgari ücret hem oran artışı devreye girecek.
Yurt dışı ve doğum borçlanmasını da yeni asgari ücret yükseltecek. Mevcut düzenlemeye göre, 1 aylık hizmet borçlanmasında en az başvuru tarihindeki brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında ödeme yapılıyor. 26 bin 5 lira 50 kuruş olan brüt asgari ücrete göre; şimdi borçlanma yapanlar her gün için en az 277,39 lira veriyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 8 bin 322 lira oluyor.
İKİ DEĞİŞİKLİK ETKİLEYECEK
Bu tutarlar 1 Ocak'tan sonra başvuru yapanlar için yükselecek. Bu yükseliş iki değişiklikten kaynaklanacak. İlki, oran değişikliği olacak. TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre, doğum hariç hizmet borçlanmalarında yüzde 32'lik oran, yüzde 45'e yükseltilecek. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan bu artışla birlikte mevcut asgari ücret üzerinden 1 günlük borçlanma primi 390,08, 1 aylık borçlanma da 11 bin 702 liraya çıkacak. 18 aylık askerlik borçlanmasının maliyeti 149 bin 791 liradan 210 bin 645 liraya ulaşacak.
DOĞUMDA YÜZDE 32'YE DEVAM
Borçlanmada bir artış da yeni asgari ücrete bağlı olacak. Çünkü 1 Ocak 2026'da yeni asgari ücret yürürlüğe girecek. Örneğin; 2025 yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 28.5'lik artış yansıtılır ve asgari ücret brüt 33 bin 417 liraya çıkarsa, hem bu artışın etkisi hem de yüzde 45'lik oranla 1 günlük borçlanma 501,26, 1 aylık da yaklaşık 15 bin 38 liraya ulaşacak. 18 aylık askerlik borçlanması da 270 bin 678 lira olacak. Yani 1 Ocak'tan sonra başvuranlar yeni asgari ücretten etkilendiği gibi, yüzde 32 yerine 45 oranında prim ödeyecek. Doğum borçlanmasında ise yüzde 32'lik oran korunacak. Ancak 1 Ocak 2026'dan itibaren asgari ücret artışı yansıyacak. Örneğin asgari ücret yüzde 28.5 artarsa 1 aylık borçlanma 8 bin 322 liradan 10 bin 693 liraya çıkacak.