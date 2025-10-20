Hükümetten GSS borçlarına af: 3,1 milyarlık borç silinecek!

Takvim Gazetesi



GSS BORCU NEDEN OLUR?

Çalışmayanların, başkasının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemesi gerekiyor. Ödemediği taktirde her ay sigorta borcu çıkarılıyor. Gelir testi yaptırılmadığında da her ay 780,15 lira prim hesabına borç yazılıyor ve bu nedenle de GSS prim borcu birikiyor.

GSS NE ZAMAN BAŞLAR?

GSS, başka kapsamda sağlık sosyal güvencesinin bulunmadığı günden itibaren başlar. Örneğin; sigortalı bir işte çalışan vatandaş işten ayrıldıktan sonra başka sosyal güvencesi bulunmuyor veya başkasının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmıyor ise otomatik olarak GSS başlatılıyor.

GELİR TESTİ KİMLER İÇİN YAPILIR? NERELERDE GEÇERLİ?

Gelir testi, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların gelirlerine göre prim ödeyip ödeyemeyeceklerini belirleyen bir işlemdir. Gelir testi yaptıranlardan düşük gelirli olanların primleri devlet tarafından karşılanmakta.

GSS sadece üniversite ve devlet hastanelerinde geçerli olduğu için özel hastane ve kuruluşlarda GSS'den yararlanılamıyor.

BAŞVURU VE ÖDEME NASIL YAPILIR?

Geliri prim ödeyecek durumda olmayanların gelir testi için ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat etmeleri gerekiyor. Gelir testi başvurusu yapan vatandaşlar sonucu e-Devlet üzerinden veya SGK tarafından gönderilen tebligat ile öğrenebilmekte. GSS prim borcu bulunan vatandaşlar prim ödemelerini SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerinden, ATM'lerinden, internet bankacılık kanalıyla veya e-devlet online tahsilat sisteminden; ÖDEMELER>SGK ÖDEMELER>GSS PRİM>T.C.KİMLİK NO adımlarını izleyerek yapabiliyor.