GSS borçları silindi mi? Torba yasada af mı var? 10 milyondan fazla vatandaş nefes alacak! İşte detaylar!

Hükümet, ödeme gücü bulunmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunu erteleme ve 2015 yılındaki borçlarını silmek için düğmeye bastı. Hazırlığı devam eden yasal düzenleme TBMM'deki torba teklife eklenecek. Yasal düzenlemeyle 10 milyona yakın vatandaşın 100 milyar TL'yi aşan GSS borcu ertelenecek. 1 milyon 491 bin vatandaşın 2015 yılına ait 3.1 milyar TL'lik borcu ise silinecek. İşte detayları...





GSS NEDİR? ZORUNLU MU?

GSS, "kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta" olarak tanımlanır. GSS 2012 yılından itibaren tüm vatandaşları sağlık güvencesi altına alacak şekilde zorunlu hale getirildi.

KİMLERİ KAPSAR?

Çalışanlar, SGK'dan gelir veya aylık alan kişiler, işverenler, yabancılar, yabancı öğrenciler, Türk soylular ile vatansız statüsü verilenler, er, erbaş ile askeri okul öğrencileri, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar 33 grup ile birlikte bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları kapsamda. Bunların dışında kalan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar da GSS'li sayılır.





GSS BORCU NEDEN OLUR?

Çalışmayanların, başkasının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemesi gerekiyor. Ödemediği taktirde her ay sigorta borcu çıkarılıyor. Gelir testi yaptırılmadığında da her ay 780,15 lira prim hesabına borç yazılıyor ve bu nedenle de GSS prim borcu birikiyor.





GSS NE ZAMAN BAŞLAR?

GSS, başka kapsamda sağlık sosyal güvencesinin bulunmadığı günden itibaren başlar. Örneğin; sigortalı bir işte çalışan vatandaş işten ayrıldıktan sonra başka sosyal güvencesi bulunmuyor veya başkasının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmıyor ise otomatik olarak GSS başlatılıyor.

GELİR TESTİ KİMLER İÇİN YAPILIR? NERELERDE GEÇERLİ?

Gelir testi, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların gelirlerine göre prim ödeyip ödeyemeyeceklerini belirleyen bir işlemdir. Gelir testi yaptıranlardan düşük gelirli olanların primleri devlet tarafından karşılanmakta.

GSS sadece üniversite ve devlet hastanelerinde geçerli olduğu için özel hastane ve kuruluşlarda GSS'den yararlanılamıyor.





BAŞVURU VE ÖDEME NASIL YAPILIR?

Geliri prim ödeyecek durumda olmayanların gelir testi için ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat etmeleri gerekiyor. Gelir testi başvurusu yapan vatandaşlar sonucu e-Devlet üzerinden veya SGK tarafından gönderilen tebligat ile öğrenebilmekte. GSS prim borcu bulunan vatandaşlar prim ödemelerini SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerinden, ATM'lerinden, internet bankacılık kanalıyla veya e-devlet online tahsilat sisteminden; ÖDEMELER>SGK ÖDEMELER>GSS PRİM>T.C.KİMLİK NO adımlarını izleyerek yapabiliyor.





GSS PRİM ÜCRETİ AYLIK NE KADAR?

Gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı brüt asgari ücretin üçte birinden (8.668 TL) az olan vatandaşların primleri devlet tarafından ödenmekte.

Bu tutarın üzerinde geliri bulunanlar aylık brüt asgari ücretin yüzde 3'ü (2025 yılı için 780,17 TL) oranında prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekte.

3.1 MİLYAR TL'NİN ÜSTÜ ÇİZİLİYOR

Bu borçların akıbeti ne olacak? Yasa mı çıkmalı?

10 milyona yakın vatandaşın 100 milyarın üzerinde GSS prim borcu bulunmakta. 2015 yılında bugüne kadar çeşitli yasal düzenlemeler çıkarılarak başvuru şartı aranmaksızın GSS prim borçları SGK tarafından yapılandırıldı.





BU YIL NE KADAR BORÇ SİLİNECEK?

2025 yılında hükümetin çalışmalarına başladığı yasal düzenlenmenin TBMM'de kanunlaşması halinde 1.491.012 zorunlu GSS'linin 2015 yılına ait 554.195.580 TL asıl, 2.574.137.597 TL gecikme cezası ve gecikme zammı olmak üzere toplam 3.128.333.178 TL borcu silinecek.