Akaryakıt Fiyatları 15 Ekim 2025: Benzin ve Motorine İndirim Geliyor! İşte İl İl Güncel Liste

Türkiye genelinde akaryakıt tabelaları yeniden değişiyor. Brent petrolün 61,50 dolara kadar gerilemesi, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birleşince indirim beklentisini güçlendirdi.
1 TL İNDİRİM BEKLENİYOR
Brent petrolün varil fiyatı 61,50 dolara kadar gerileyerek son 5,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Petrol piyasasındaki bu sert düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. Uzmanlara göre hafta sonuna doğru benzinin litre fiyatında ortalama 1 TL civarında bir indirim bekleniyor.
⛽ Güncel Akaryakıt Fiyatları (15 Ekim 2025)
Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye genelinde pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İşte büyük şehirlerdeki güncel fiyat listesi:
|Şehir
|V/Max Kurşunsuz 95 (TL/LT)
|V/Max Diesel (TL/LT)
|PO/gaz Otogaz (TL/LT)
|İstanbul (Avrupa)
|52.18
|53.27
|27.71
|İstanbul (Anadolu)
|52.00
|53.13
|27.08
|Ankara
|53.03
|54.29
|27.60
|İzmir
|53.35
|54.61
|27.53
|Adana
|53.91
|55.18
|28.09