Akaryakıt Fiyatları 15 Ekim 2025: Benzin ve Motorine İndirim Geliyor! İşte İl İl Güncel Liste

💰 DÖVİZ VE PETROL FİYATLARI FİYATLARI BELİRLİYOR

Benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde en kritik iki unsur; Brent petrol fiyatları ve döviz kuru hareketleri. Brent petrolün varil fiyatı son haftalarda 70 dolar seviyesinden 61,50 dolara kadar gerilerken, dolar/TL kurundaki hafif oynaklıklar da pompa fiyatlarını şekillendiriyor.

Enerji uzmanları, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde akaryakıta yeni indirimlerin gelebileceğini belirtiyor. Bu sayede, sürücülerin yakıt maliyetlerinde kısa vadede önemli bir nefes alması bekleniyor.