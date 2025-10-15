PODCAST CANLI YAYIN

Akaryakıt Fiyatları 15 Ekim 2025: Benzin ve Motorine İndirim Geliyor! İşte İl İl Güncel Liste

Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, pompa fiyatlarına da yansıyor. Son 5,5 ayın en düşük seviyesine gerileyen petrol, araç sahiplerine nefes aldıracak.

Türkiye genelinde akaryakıt tabelaları yeniden değişiyor. Brent petrolün 61,50 dolara kadar gerilemesi, döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birleşince indirim beklentisini güçlendirdi.

1 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

Brent petrolün varil fiyatı 61,50 dolara kadar gerileyerek son 5,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Petrol piyasasındaki bu sert düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya başladı. Uzmanlara göre hafta sonuna doğru benzinin litre fiyatında ortalama 1 TL civarında bir indirim bekleniyor.

⛽ Güncel Akaryakıt Fiyatları (15 Ekim 2025)

Brent petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye genelinde pompa fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İşte büyük şehirlerdeki güncel fiyat listesi:

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 (TL/LT) V/Max Diesel (TL/LT) PO/gaz Otogaz (TL/LT)
İstanbul (Avrupa) 52.18 53.27 27.71
İstanbul (Anadolu) 52.00 53.13 27.08
Ankara 53.03 54.29 27.60
İzmir 53.35 54.61 27.53
Adana 53.91 55.18 28.09

💰 DÖVİZ VE PETROL FİYATLARI FİYATLARI BELİRLİYOR

Benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde en kritik iki unsur; Brent petrol fiyatları ve döviz kuru hareketleri. Brent petrolün varil fiyatı son haftalarda 70 dolar seviyesinden 61,50 dolara kadar gerilerken, dolar/TL kurundaki hafif oynaklıklar da pompa fiyatlarını şekillendiriyor.

Enerji uzmanları, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde akaryakıta yeni indirimlerin gelebileceğini belirtiyor. Bu sayede, sürücülerin yakıt maliyetlerinde kısa vadede önemli bir nefes alması bekleniyor.

