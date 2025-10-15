125 bin TL ihtiyaç kredisine Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ta toplam ne kadar faiz ödeniyor?
15 Ekim 2025 itibarıyla Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ta 125.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler ne kadar faiz ödeyecek? 36 ay vade için güncel kamu bankası kredi maliyetlerini taksit tutarlarını ve toplam geri ödemeyi hesapladık.
Giriş Tarihi: 15.10.2025 13:57
125.000 TL Kredinin 36 Ay Vade İçin Toplam Maliyeti
İhtiyaç kredisi çekmek isteyen bir vatandaş geri ödemenin ne kadarının ana paraya ne kadarının ise faiz ve masraflara gideceğini bilmek ister. 125.000 TL kredi için 36 ay vade üzerinden tahmini maliyetleri ve aylık taksitleri tabloladık: