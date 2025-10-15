Kadraj Galeri Kadraj İkon 125 bin TL ihtiyaç kredisine Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ta toplam ne kadar faiz ödeniyor?

15 Ekim 2025 itibarıyla Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ta 125.000 TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyenler ne kadar faiz ödeyecek? 36 ay vade için güncel kamu bankası kredi maliyetlerini taksit tutarlarını ve toplam geri ödemeyi hesapladık.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 13:57
Vatandaşlar kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Piyasaların dalgalı seyrettiği bu dönemde, bankaların uyguladığı faiz oranları çekilecek kredinin toplam maliyetini doğrudan etkiliyor.

Bu anlamda 15 Ekim 2025 tarihi itibarıyla üç büyük kamu bankasından 125.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanmanın maliyetini ve ödenecek toplam faiz miktarını detaylı olarak inceledik.

Kamu Bankalarında Güncel Faiz Oranları Yüzde Kaç?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, genellikle piyasa faiz oranlarına yakın, ancak dönemsel kampanyalarla farklılık gösterebilen oranlar sunar. Bankaların güncel kredi politikalarına bakıldığında, 125.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için 36 ay vade seçeneğinde uyguladığı aylık faiz oranlarının genellikle %3,54 ile %4,49 aralığında değiştiği görülmektedir.

Bankalar faiz oranlarını müşterinin kredi notu, maaş anlaşması, talep edilen vade ve tutar gibi kriterlere göre kişiselleştirebilir. Aşağıdaki hesaplamalar, bankaların genel geçerli veya kampanyalı başlangıç oranları üzerinden tahmini olarak yapılmıştır. Kesin oran için bankaların resmî kanallarına başvurmak gerekir.

125.000 TL Kredinin 36 Ay Vade İçin Toplam Maliyeti

İhtiyaç kredisi çekmek isteyen bir vatandaş geri ödemenin ne kadarının ana paraya ne kadarının ise faiz ve masraflara gideceğini bilmek ister. 125.000 TL kredi için 36 ay vade üzerinden tahmini maliyetleri ve aylık taksitleri tabloladık:

Banka (Tahmini Oran) Aylık Faiz Oranı Kredi Tahsis Ücreti Aylık Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Ödenen Toplam Faiz (Yaklaşık)
Ziraat Bankası (Örn: %3,84**) %3,84 625 TL 7.447,60 TL 268.118,60 TL 142.493,60 TL

Vakıfbank (Örn: %3,54**) %3,54 625 TL 7.110,68 TL 256.589,48 TL 130.964,48 TL