125 bin TL ihtiyaç kredisine Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ta toplam ne kadar faiz ödeniyor?

Vatandaşlar kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın sunduğu ihtiyaç kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Piyasaların dalgalı seyrettiği bu dönemde, bankaların uyguladığı faiz oranları çekilecek kredinin toplam maliyetini doğrudan etkiliyor.

Bu anlamda 15 Ekim 2025 tarihi itibarıyla üç büyük kamu bankasından 125.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanmanın maliyetini ve ödenecek toplam faiz miktarını detaylı olarak inceledik.