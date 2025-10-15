ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

PODCAST CANLI YAYIN

ABD’de piyasaların nefesini tutarak beklediği enflasyon rakamlarının açıklanma tarihi belli oldu. Federal hükümetin kapanması nedeniyle birçok resmi kurum faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş olsa da, ekonomi dünyasının merakla takip ettiği TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verisi açıklanacak.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), normal şartlarda 15 Ekim'de yayımlanması planlanan Eylül ayı enflasyon raporunun ertelendiğini duyurdu. Buna göre veriler, 24 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle 15.30'da kamuoyuna sunulacak. Bu açıklama, küresel piyasalarda doların yönü, tahvil faizleri ve FED'in bir sonraki faiz adımı açısından belirleyici olacak.

FED Politikasını Şekillendirecek Veri

Eylül ayına ilişkin enflasyon oranı, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikasında yol gösterici olacak. FED'in son toplantılarında "veriye bağlı" karar vurgusunu sıklaştırması, bu veriyi daha da kritik hale getiriyor. Analistler, enflasyonda yaşanabilecek sınırlı bir artışın dahi, faiz indirimi beklentilerini bir süre daha öteleyebileceğini belirtiyor.

Ağustos Rakamları Beklentileri Karşılamamıştı

Son açıklanan ağustos verilerine göre ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artmış, yıllık bazda ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşmişti. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon, aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,1 seviyesinde açıklanmıştı. Bu oranlar, piyasa beklentilerinin sınırlı şekilde altında kalmıştı.

Temmuzda Enflasyon Yavaşlama Sinyali Vermişti

Temmuz ayı TÜFE verisi de yıllık bazda yüzde 2,7 ile tahminlerin hafif altında kalmıştı. Bu yavaşlama, o dönemde FED'in sıkı para politikasını gevşetebileceği yönünde umutları artırmıştı. Ancak Eylül verilerinin seyri, bu beklentilerin yeniden şekillenmesine neden olabilir.

Piyasalar 24 Ekim'i Bekliyor

ABD'de hükümetin kapanmasına rağmen BLS'nin veriyi açıklama kararı, piyasalarda rahatlama yarattı. Şimdi gözler 24 Ekim Cuma gününe çevrilmiş durumda. Bu tarihte açıklanacak enflasyon rakamları, sadece FED'in değil, dünya ekonomisinin de yönünü belirleyecek.

Ekonomistler, "24 Ekim, sadece bir veri günü değil; aynı zamanda küresel para politikalarının yeniden fiyatlandığı bir dönüm noktası olabilir" yorumunu yapıyor.

