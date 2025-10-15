ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), normal şartlarda 15 Ekim'de yayımlanması planlanan Eylül ayı enflasyon raporunun ertelendiğini duyurdu. Buna göre veriler, 24 Ekim Cuma günü Türkiye saatiyle 15.30'da kamuoyuna sunulacak. Bu açıklama, küresel piyasalarda doların yönü, tahvil faizleri ve FED'in bir sonraki faiz adımı açısından belirleyici olacak.
FED Politikasını Şekillendirecek Veri
Eylül ayına ilişkin enflasyon oranı, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikasında yol gösterici olacak. FED'in son toplantılarında "veriye bağlı" karar vurgusunu sıklaştırması, bu veriyi daha da kritik hale getiriyor. Analistler, enflasyonda yaşanabilecek sınırlı bir artışın dahi, faiz indirimi beklentilerini bir süre daha öteleyebileceğini belirtiyor.
Ağustos Rakamları Beklentileri Karşılamamıştı
Son açıklanan ağustos verilerine göre ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artmış, yıllık bazda ise yüzde 2,9 olarak gerçekleşmişti. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon, aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,1 seviyesinde açıklanmıştı. Bu oranlar, piyasa beklentilerinin sınırlı şekilde altında kalmıştı.