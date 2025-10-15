ABD enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Temmuz ayı TÜFE verisi de yıllık bazda yüzde 2,7 ile tahminlerin hafif altında kalmıştı. Bu yavaşlama, o dönemde FED 'in sıkı para politikasını gevşetebileceği yönünde umutları artırmıştı. Ancak Eylül verilerinin seyri, bu beklentilerin yeniden şekillenmesine neden olabilir.

Piyasalar 24 Ekim'i Bekliyor

ABD'de hükümetin kapanmasına rağmen BLS'nin veriyi açıklama kararı, piyasalarda rahatlama yarattı. Şimdi gözler 24 Ekim Cuma gününe çevrilmiş durumda. Bu tarihte açıklanacak enflasyon rakamları, sadece FED'in değil, dünya ekonomisinin de yönünü belirleyecek.

Ekonomistler, "24 Ekim, sadece bir veri günü değil; aynı zamanda küresel para politikalarının yeniden fiyatlandığı bir dönüm noktası olabilir" yorumunu yapıyor.