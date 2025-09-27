PODCAST CANLI YAYIN

THY'den tarihi anlaşma! 2033 vizyonu dünyada ilk 5

Türk Hava Yolları, 800 uçaklık filoya ulaşmayı hedeflediği 2033 vizyonu doğrultusunda, Boeing’le uçak alımı için iki yıldır sürdürdüğü görüşmeleri tamamladı. 75 adet geniş gövde, 150 adet Max tipi uçak için anlaşma sağlandı. THY bu hamle ile kapasitede dünyada ilk 5’e girecek. Yeni alınacak uçaklar, İstanbul'un hem yolcu hem de kargo taşımacılığında stratejik bir merkez olma konumunu daha da pekiştirecek. THY'nin özellikle ABD, Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu uçuşlarındaki yoğun talebi karşılamada da kayda değer bir katkı sağlayacak.

Giriş Tarihi:
THY'den tarihi anlaşma! 2033 vizyonu dünyada ilk 5

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları (THY), stratejik planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adımı daha hayata geçiriyor. Yeni uçak siparişiyle ilgili Boeing ile uzun zamandır sürdürdüğü görüşmelerde anlaşma sağlayan THY, toplamda 75 adet geniş gövde B787-9 ve B787-10 uçağını 50'si kesin, 25'i opsiyon olmak üzere 2029-2034 yıllarında filosuna dahil edecek.

THY uçağı (AA)THY uçağı (AA)

150 ADET MAX SİPARİŞİ

Söz konusu alımın motor siparişi noktasında THY, üretici firmalar Rolls-Royce ve GE Aerospace ile halihazırda görüşmelere devam ediyor. Bu stratejik alım kapsamında THY ve Boeing'in, 100'ü kesin ve 50'si opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737- 8/10MAX tipi uçak alımı ile ilgili görüşmeleri tamamlanmış olup, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişleri de verilecek.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat (AA)THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat (AA)

800 UÇAKLIK FİLO HEDEFİ

THY 100. yıl dönümü kapsamında çizdiği "2033 Vizyonu" ile filosunu 800 uçağın üzerine çıkararak kapasite açısından dünyada ilk 5'e girmeyi hedefliyor. Şirket, yeni nesil uçak oranını yüzde 90 seviyesine, 2035 yılında ise yüzde 100'e yükseltmeyi amaçlıyor. Böylelikle THY'nin operasyonel verimliliğinin pekiştirilmesi ve yıllık ortalama büyüme oranının da yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Anlaşmanın sadece bir filo genişletme hamlesi olarak görülmemesi gerektiğini belirten Bolat, "Bu anlaşma sektördeki öncü pozisyonumuzun itici gücü olan inovasyon ve operasyonel mükemmeliyete bağlılığımızın da bir yansıması olarak değerlendirilmeli. Yeni nesil Boeing uçaklarının filomuza katılması, 800 uçaklık filoya ulaşmayı hedefleyen 2033 vizyonumuzun hiç şüphesiz önemli bileşenlerinden biri olacak" değerlendirmesinde bulundu.

THY uçağı (AA)THY uçağı (AA)


TURİZMİ GÜÇLENDİRECEK

Bolat, bu anlaşmayla birlikte dünyanın önde gelen uçak üreticileri ile yakın iş birliklerini ilerlettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Türkiye'nin havacılık ekosisteminin gelişimini desteklemeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin eşsiz kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen çok daha fazla ziyaretçiyi, bağlantı ve menzil avantajı sunan bu uçaklarımızla ağırlayarak, Türkiye'nin turizm sektörünü güçlendirmeye devam edeceğiz. Benzersiz hizmet anlayışı ve eşsiz uçuş ağı ile sektöre öncülük eden Türk Hava Yolları, verimlilik ve çevresel sorumlulukta da çıtayı küresel ölçekte belirleyen hava yolu olmayı sürdürecektir."

THY uçağı (AA)THY uçağı (AA)

BİZİ SEÇMESİNDEN GURUR DUYUYORUZ

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Stephanie Pope, THY'ye destek vermeye devam edeceklerini belirterek "Türk Hava Yolları'nın gelecekteki büyümesini desteklemek üzere bir kez daha 787 Dreamliner ve 737 MAX'i seçmesinden gurur duyuyoruz. Türkiye ve Türk havacılık sektörünün 80 yıllık gururlu bir ortağı olarak Türk Hava Yolları'nın operasyonlarını genişletmesine, yolcularına benzersiz deneyimler sunmasına yönelik desteğimizi sürdürmekten mutluyuz" dedi.

İSTANBUL'UN MERKEZ KONUMU PEKİŞECEK

Boeing 787 Dreamliner filosunun büyütülmesi, THY'nin uzun menzilli kabiliyetlerini daha da güçlendirecekken, Boeing 737 MAX uçakları ise kısa ve orta menzilli hatlarda verimlilik ve esnekliği artıracak. Bu uçaklar aynı zamanda gelişmiş kargo kapasitesi ve operasyonel yetkinliği ile İstanbul'un hem yolcu hem de kargo taşımacılığında stratejik bir merkez olma konumunu daha da pekiştirecek.

THY uçağı (AA)THY uçağı (AA)


YOLCU VE KARGO KAPASİTESİ ARTACAK

THY filosunda halihazırda 787-9, 777, 737 MAX, Yeni Nesil 737 ve 777 Kargo uçakları dahil olmak üzere 200'den fazla Boeing uçağı yer alıyor. Bu anlaşmayla yakın gelecekte filosuna 787 ailesinin en büyüğü 787-10'u da ilave edecek olan şirket, Dreamliner'ın yüzde 25 yakıt verimliliği avantajı ile operasyonel maliyetleri azaltacak, aynı zamanda yolcu ve kargo kapasitesini artıracak. Bu uçaklar, THY'nin özellikle ABD, Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu uçuşlarındaki yoğun talebi karşılamada da kayda değer bir katkı sağlayacak.

AKTİFİ 1.6 TRİLYONA ÇIKTI
2024/HAZİRAN 2025/HAZİRAN
Toplam personel 33.486 35.539
Konma sayısı 256.910 265.898
Yolcu doluluk (%) 80,8 81,4
Yolcu sayısı 40.607.927 42.200.514
Kargo (ton) 989.272 1.020.732
Uçak sayısı 458 485
Aktif (Milyon TL) 1.233.843 1.652.589
Özkaynak (Milyon TL) 557.648 752.120
Hasılat (Milyon TL) 330.113 408.036
Net kâr (Milyon TL) 37.309 24.935

