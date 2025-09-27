THY'den tarihi anlaşma! 2033 vizyonu dünyada ilk 5

TURİZMİ GÜÇLENDİRECEK Bolat, bu anlaşmayla birlikte dünyanın önde gelen uçak üreticileri ile yakın iş birliklerini ilerlettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Türkiye'nin havacılık ekosisteminin gelişimini desteklemeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin eşsiz kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen çok daha fazla ziyaretçiyi, bağlantı ve menzil avantajı sunan bu uçaklarımızla ağırlayarak, Türkiye'nin turizm sektörünü güçlendirmeye devam edeceğiz. Benzersiz hizmet anlayışı ve eşsiz uçuş ağı ile sektöre öncülük eden Türk Hava Yolları, verimlilik ve çevresel sorumlulukta da çıtayı küresel ölçekte belirleyen hava yolu olmayı sürdürecektir."

THY uçağı (AA)

BİZİ SEÇMESİNDEN GURUR DUYUYORUZ



Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Stephanie Pope, THY'ye destek vermeye devam edeceklerini belirterek "Türk Hava Yolları'nın gelecekteki büyümesini desteklemek üzere bir kez daha 787 Dreamliner ve 737 MAX'i seçmesinden gurur duyuyoruz. Türkiye ve Türk havacılık sektörünün 80 yıllık gururlu bir ortağı olarak Türk Hava Yolları'nın operasyonlarını genişletmesine, yolcularına benzersiz deneyimler sunmasına yönelik desteğimizi sürdürmekten mutluyuz" dedi.

İSTANBUL'UN MERKEZ KONUMU PEKİŞECEK



Boeing 787 Dreamliner filosunun büyütülmesi, THY'nin uzun menzilli kabiliyetlerini daha da güçlendirecekken, Boeing 737 MAX uçakları ise kısa ve orta menzilli hatlarda verimlilik ve esnekliği artıracak. Bu uçaklar aynı zamanda gelişmiş kargo kapasitesi ve operasyonel yetkinliği ile İstanbul'un hem yolcu hem de kargo taşımacılığında stratejik bir merkez olma konumunu daha da pekiştirecek.