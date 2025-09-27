THY'den tarihi anlaşma! 2033 vizyonu dünyada ilk 5

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları (THY), stratejik planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adımı daha hayata geçiriyor. Yeni uçak siparişiyle ilgili Boeing ile uzun zamandır sürdürdüğü görüşmelerde anlaşma sağlayan THY, toplamda 75 adet geniş gövde B787-9 ve B787-10 uçağını 50'si kesin, 25'i opsiyon olmak üzere 2029-2034 yıllarında filosuna dahil edecek.
150 ADET MAX SİPARİŞİ
Söz konusu alımın motor siparişi noktasında THY, üretici firmalar Rolls-Royce ve GE Aerospace ile halihazırda görüşmelere devam ediyor. Bu stratejik alım kapsamında THY ve Boeing'in, 100'ü kesin ve 50'si opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737- 8/10MAX tipi uçak alımı ile ilgili görüşmeleri tamamlanmış olup, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde sonuçlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişleri de verilecek.
800 UÇAKLIK FİLO HEDEFİ
THY 100. yıl dönümü kapsamında çizdiği "2033 Vizyonu" ile filosunu 800 uçağın üzerine çıkararak kapasite açısından dünyada ilk 5'e girmeyi hedefliyor. Şirket, yeni nesil uçak oranını yüzde 90 seviyesine, 2035 yılında ise yüzde 100'e yükseltmeyi amaçlıyor. Böylelikle THY'nin operasyonel verimliliğinin pekiştirilmesi ve yıllık ortalama büyüme oranının da yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Anlaşmanın sadece bir filo genişletme hamlesi olarak görülmemesi gerektiğini belirten Bolat, "Bu anlaşma sektördeki öncü pozisyonumuzun itici gücü olan inovasyon ve operasyonel mükemmeliyete bağlılığımızın da bir yansıması olarak değerlendirilmeli. Yeni nesil Boeing uçaklarının filomuza katılması, 800 uçaklık filoya ulaşmayı hedefleyen 2033 vizyonumuzun hiç şüphesiz önemli bileşenlerinden biri olacak" değerlendirmesinde bulundu.