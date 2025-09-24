Emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihleri 2025: Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri ne kadar, kaç TL?

Emlak vergisi, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da gayrimenkul sahiplerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İlk taksit ödemeleri geride kaldı. Şimdi gözler ikinci taksitte. Milyonlarca emlak sahibi, "Emlak vergisi ikinci taksiti ne zaman ödenecek?" ve "Ne kadar tutacak?" sorularına yanıt arıyor.

(Takvim Foto Arşiv) İkinci Taksit Ödemeleri 1 Kasım'da Başlıyor Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 30 Kasım 2025'e kadar devam edecek. Bu tarih aralığında ödemelerin yapılmaması durumunda gecikme zammı uygulanacak, bu nedenle süresi içinde ödeme yapmak büyük önem taşıyor. Vergi ödemeleri, belediyelerin vezneleri, internet bankacılığı ve e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Özellikle yoğunluk yaşanmaması için erken ödeme öneriliyor.