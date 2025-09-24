PODCAST CANLI YAYIN

Emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihleri 2025: Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri ne kadar, kaç TL?

Yeni yılın ikinci yarısına gelinmesiyle birlikte gayrimenkul sahiplerinin gündeminde en çok merak edilen konuların başında emlak vergisi ikinci taksitleri geliyor. Milyonlarca kişi “Emlak vergisi ikinci taksidi ne zaman ödenecek, miktarı ne kadar olacak?” sorularına yanıt arıyor.

Giriş Tarihi:
Emlak vergisi 2. taksit ödeme tarihleri 2025: Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri ne kadar, kaç TL?

Emlak vergisi, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da gayrimenkul sahiplerinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İlk taksit ödemeleri geride kaldı. Şimdi gözler ikinci taksitte. Milyonlarca emlak sahibi, "Emlak vergisi ikinci taksiti ne zaman ödenecek?" ve "Ne kadar tutacak?" sorularına yanıt arıyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İkinci Taksit Ödemeleri 1 Kasım'da Başlıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri 1 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 30 Kasım 2025'e kadar devam edecek. Bu tarih aralığında ödemelerin yapılmaması durumunda gecikme zammı uygulanacak, bu nedenle süresi içinde ödeme yapmak büyük önem taşıyor.

Vergi ödemeleri, belediyelerin vezneleri, internet bankacılığı ve e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Özellikle yoğunluk yaşanmaması için erken ödeme öneriliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 Emlak Vergisi Ne Kadar Olacak?

2025 yılı için emlak vergisi tutarları, bir önceki yılın vergi değerleri esas alınarak belirlendi. Yeniden değerleme oranı %43,93 olarak açıklandı; bu oranın yarısı olan %21,965 oranında artış uygulanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Özetle, geçen yıl ödenen emlak vergisi tutarları, bu oran doğrultusunda artırılarak 2025 yılı için yeni ödeme tutarları ortaya çıkıyor. Böylece hem konut hem de iş yeri sahipleri kendi vergilerini kolaylıkla hesaplayabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ödeme Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar

Ödemelerin 1–30 Kasım tarihleri arasında tamamlanması gerekiyor.

Gecikme durumunda günlük gecikme faizi uygulanıyor.

Vergi ödemeleri e-Devlet ve internet bankacılığı üzerinden pratik bir şekilde yapılabiliyor.

Emlak vergisi ödemelerini zamanında yapmak, hem gecikme cezasından kaçınmak hem de belediyelerin hizmet yatırımlarına katkı sağlamak açısından önem taşıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’ın tarihi BM konuşması İsrail’de panik Yunan’da karın ağrısı
Enerjide büyük anlaşma! BOTAŞ ile Mercuria arasında 20 yıllık imza atıldı
Emekliye yüzde 10.14 zam + 6.3 puan refah payı hesabı: SSK ve BAĞ-KUR'lu için EŞİT ZAM formülü şekillendi! Ocakta maaşlara ek artış gelir mi?
Trump-Erdoğan buluşması: İzzetli duruş arayanlar bu fotoğraflara baktı
Meteoroloji'den 24 saatlik uyarı: Yeni yağış sistemi kapıda, İstanbul dahil 24 il listeye girdi! Gök gürültülü sağanak, fırtına, pus...
Galatasaray'dan ocak bombası! İşte ilk hedef
İşte Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kürsüsünde gösterdiği fotoğraflar! Gazze'deki vahşeti böyle gözler önüne serdi: "İnsanlık tarihi böyle bir vahşet görmemiştir"
30 bin liraya kadar çıktı! Emeklinin promosyon kazancı büyüyor: Tutarlar daha da artacak mı?
Savunma sanayii verilerini sızdırmışlardı! Veri casuslarından 4 yılda 3 milyon dolarlık vurgun
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan New York'ta Gazze diplomasisi! Kritik zirvede Trump'la yan yana... Başkan Erdoğan: Toplantı çok verimliydi
Mansur Yavaş ve CHP'yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB'deki kamu zararı tescillendi
Son dakika: BM'de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
CANLI | Guterres BM Genel Kurul toplantısını Gazze ile açtı! Lula da Silva, Başkan Erdoğan ve Subianto’dan Filistin vurgusu | Trump’tan ilginç konuşma
Trump kürsüde kendisini övdü BM’yi gömdü: “Amacı ne ki?” | İlk dakikada teleprompter bozuldu! Dünyaya tehditler savurdu
MHP lideri Bahçeli'den "İsrail'e karşı askeri seçenek" çıkışı: "Türkiye insanlık namına gözünü budaktan sakınmamalı" | İslam NATO'su çıkışı
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...