Bugün KAP’a bildirildi: 2 şirketten temettü kararı! Yatırımcılar dikkat

Bugün 2 Şirket Temettü Kararı Açıkladı: İşte Detaylar
Borsa İstanbul'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü yatırımcıların yakından takip ettiği temettü gelişmeleri yaşandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre, iki şirket temettü politikalarını duyurdu. Kararlar, özellikle yatırımcıların nakit akışı beklentileri açısından dikkat çekti.
📌 Avrupakent GYO'dan 3. Taksit Temettü Kararı
Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörünün önde gelen şirketlerinden Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY), temettü ödemelerine ilişkin 3. taksit kararını açıkladı.
-
Hisse başı brüt temettü tutarı: 1,9375 TL
-
Hisse başı net temettü tutarı: 1,9375 TL
-
Ödeme tarihi: 14 Ekim 2025
Bu karar ile Avrupakent GYO, yatırımcılarına düzenli nakit dağıtımı konusundaki istikrarlı politikasını sürdürmüş oldu.
📌 Tuğçelik Alüminyum'dan Temettü Yok
Sanayi ve metal sektöründe faaliyet gösteren Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK) ise farklı bir karar aldı. Şirketin Yönetim Kurulu, 2025 yılı için temettü dağıtılmamasına karar verdi.
-
Hisse başı brüt temettü tutarı: Dağıtılmayacak
-
Hisse başı net temettü tutarı: Dağıtılmayacak
-
Ödeme tarihi: Belirlenmedi
Bu gelişme, şirketin finansal kaynaklarını büyüme yatırımlarına yönlendireceği şeklinde yorumlandı.
|Şirket Adı
|Karar Tanımı
|Hisse Başı Brüt (TL)
|Hisse Başı Net (TL)
|Temettü Tarihi
|Avrupakent GYO (AVPGY)
|3. taksit temettü ödemesi
|1,9375
|1,9375
|14 Ekim 2025
|Tuğçelik Alüminyum (TUCLK)
|Yönetim Kurulu kararı: Dağıtılmayacak
|—
|—
|—