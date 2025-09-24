Bugün KAP’a bildirildi: 2 şirketten temettü kararı! Yatırımcılar dikkat

PODCAST CANLI YAYIN

Borsa İstanbul’da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü yatırımcıların merakla beklediği temettü kararları açıklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirim yapan iki şirketten biri yatırımcılarına ödeme tarihi verirken, diğeri temettü dağıtmayacağını duyurdu.

Haftanın üçüncü işlem gününde Borsa İstanbul'da iki şirket temettü politikalarını netleştirdi.

Bugün 2 Şirket Temettü Kararı Açıkladı: İşte Detaylar

Borsa İstanbul'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü yatırımcıların yakından takip ettiği temettü gelişmeleri yaşandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre, iki şirket temettü politikalarını duyurdu. Kararlar, özellikle yatırımcıların nakit akışı beklentileri açısından dikkat çekti.

📌 Avrupakent GYO'dan 3. Taksit Temettü Kararı

Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörünün önde gelen şirketlerinden Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY), temettü ödemelerine ilişkin 3. taksit kararını açıkladı.

  • Hisse başı brüt temettü tutarı: 1,9375 TL

  • Hisse başı net temettü tutarı: 1,9375 TL

  • Ödeme tarihi: 14 Ekim 2025

Bu karar ile Avrupakent GYO, yatırımcılarına düzenli nakit dağıtımı konusundaki istikrarlı politikasını sürdürmüş oldu.

📌 Tuğçelik Alüminyum'dan Temettü Yok

Sanayi ve metal sektöründe faaliyet gösteren Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK) ise farklı bir karar aldı. Şirketin Yönetim Kurulu, 2025 yılı için temettü dağıtılmamasına karar verdi.

  • Hisse başı brüt temettü tutarı: Dağıtılmayacak

  • Hisse başı net temettü tutarı: Dağıtılmayacak

  • Ödeme tarihi: Belirlenmedi

Bu gelişme, şirketin finansal kaynaklarını büyüme yatırımlarına yönlendireceği şeklinde yorumlandı.

Şirket Adı Karar Tanımı Hisse Başı Brüt (TL) Hisse Başı Net (TL) Temettü Tarihi
Avrupakent GYO (AVPGY) 3. taksit temettü ödemesi 1,9375 1,9375 14 Ekim 2025
Tuğçelik Alüminyum (TUCLK) Yönetim Kurulu kararı: Dağıtılmayacak

📌 Yatırımcı Açısından Önemi

  • AVPGY yatırımcıları için Ekim ayında nakit girişi kesinleşmiş oldu. Bu durum özellikle temettü odaklı yatırımcılar açısından pozitif değerlendiriliyor.

  • TUCLK yatırımcıları için ise dağıtılmayan temettü kararı kısa vadede hayal kırıklığı yaratabilir. Ancak bu kaynakların yatırımlara yönlendirilmesi, uzun vadede şirketin büyüme potansiyeline katkı sağlayabilir.

