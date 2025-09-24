Bugün KAP’a bildirildi: 2 şirketten temettü kararı! Yatırımcılar dikkat

Fotoğraflar: AA

Bugün 2 Şirket Temettü Kararı Açıkladı: İşte Detaylar

Borsa İstanbul'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü yatırımcıların yakından takip ettiği temettü gelişmeleri yaşandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre, iki şirket temettü politikalarını duyurdu. Kararlar, özellikle yatırımcıların nakit akışı beklentileri açısından dikkat çekti.

📌 Avrupakent GYO'dan 3. Taksit Temettü Kararı

Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörünün önde gelen şirketlerinden Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY), temettü ödemelerine ilişkin 3. taksit kararını açıkladı.

Hisse başı brüt temettü tutarı: 1,9375 TL

Hisse başı net temettü tutarı: 1,9375 TL

Ödeme tarihi: 14 Ekim 2025

Bu karar ile Avrupakent GYO, yatırımcılarına düzenli nakit dağıtımı konusundaki istikrarlı politikasını sürdürmüş oldu.