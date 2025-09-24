Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK ekim ayı kira zam oranı ne kadar olacak? İş yeri, konut...

TÜİK her ayın başında bir önceki aya ilişkin enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Bu veriler yalnızca ekonomik piyasalar için değil, aynı zamanda kira sözleşmeleri için de belirleyici rol oynuyor. 2025 Eylül enflasyonunun 3 Ekim'de açıklanmasıyla birlikte ekim ayında uygulanacak resmi kira artış oranı da netleşmiş olacak.

Geçtiğimiz Ay Zam Oranı Yüzde 39,62 Oldu

Ağustos ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla, eylül ayında geçerli kira artış oranı yüzde 39,62 olarak hesaplanmıştı. Bu oran hem konut hem de iş yerleri için yasal üst sınırı oluşturdu. Bir önceki ay zam oranı yüzde 43,23 seviyesindeydi. Böylece son iki ayda kira artış hızında sınırlı da olsa bir gerileme görüldü.