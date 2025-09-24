Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK ekim ayı kira zam oranı ne kadar olacak? İş yeri, konut...

PODCAST CANLI YAYIN

Kira zammı hesaplamalarında belirleyici olan enflasyon verileri için geri sayım başladı. Milyonlarca kiracı ve ev sahibi, Ekim 2025 kira artış oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Her ay olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini ayın ilk haftasında kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) rakamları, kira zammı oranlarını doğrudan etkileyecek.

Türkiye'de milyonlarca kiracı ve ev sahibi için merakla beklenen kira artış oranı, Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak. Gözler şimdi Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da duyuracağı rakamlara çevrilmiş durumda.

Ekim 2025 Kira Zammı Ne Zaman Belli Olacak?

TÜİK her ayın başında bir önceki aya ilişkin enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Bu veriler yalnızca ekonomik piyasalar için değil, aynı zamanda kira sözleşmeleri için de belirleyici rol oynuyor. 2025 Eylül enflasyonunun 3 Ekim'de açıklanmasıyla birlikte ekim ayında uygulanacak resmi kira artış oranı da netleşmiş olacak.

Geçtiğimiz Ay Zam Oranı Yüzde 39,62 Oldu

Ağustos ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla, eylül ayında geçerli kira artış oranı yüzde 39,62 olarak hesaplanmıştı. Bu oran hem konut hem de iş yerleri için yasal üst sınırı oluşturdu. Bir önceki ay zam oranı yüzde 43,23 seviyesindeydi. Böylece son iki ayda kira artış hızında sınırlı da olsa bir gerileme görüldü.

Örneğin kirası 10.000 TL olan bir kiracı, Eylül ayında yüzde 39,62 oranındaki zamla birlikte yeni dönemde 13.962 TL kira ödemeye başladı.

Kira Artış Oranı Nasıl Belirleniyor?

Kira artış oranı, TÜFE'nin (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalaması baz alınarak belirleniyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik artış sınırı kaldırılmıştı. Böylece kira zamları tamamen TÜFE'ye endekslenmiş durumda.

Ev sahipleri isterlerse TÜFE oranının altında artış yapabiliyor; ancak yasal olarak bu oranın üzerinde zam talep etmeleri mümkün değil. İş yeri kiralarında da aynı yöntem geçerli, fakat sözleşmede yer alan oran TÜFE'nin altında kalıyorsa, sözleşmedeki hüküm geçerli sayılıyor.

