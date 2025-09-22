PODCAST CANLI YAYIN

Emekliye refah payı ve taban artışı olacak mı?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri maaş düzenlemesini merak ediyor. Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında refah payı ve taban artışıyla ilgili son bilgileri aktardı. Çalışmaların ayrıntıları önümüzdeki günlerde netleşecek.

Bunlar da Var

Hakkari'de taraftarlar arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Hakkari'de taraftarlar arasında taşlı sopalı kavga: 3 yaralı
Elazığ’da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kamerada
Elazığ’da taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Kaza anı kamerada
Konya’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü 2 yaralı
Konya’da korkunç kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü 2 yaralı
Trabzonspor'un avantajı kesilen pozisyonu doğru mu?
Trabzonspor'un avantajı kesilen pozisyonu doğru mu?

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle