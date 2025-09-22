PODCAST
Emekliye refah payı ve taban artışı olacak mı?
Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 11:23
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri maaş düzenlemesini merak ediyor. Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında refah payı ve taban artışıyla ilgili son bilgileri aktardı. Çalışmaların ayrıntıları önümüzdeki günlerde netleşecek.
