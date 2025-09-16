İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...

Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin Ocak zammı için ipuçları birbiri ardına geldi. Önce Ocak ayı zam oranları Hakem Kurulu kararıyla belirlendi. Ardından 2025 yıl sonu enflasyon tahminleriyle Ocak artışlarına eklenecek farkın ipucu geldi. Ocak'ta yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışı alacak memurların ve memur emeklilerinin, 2025'in ikinci yarısında yüzde 5'lik oran aşılacağı için, bir de enflasyon farkı alacağı görüldü. Bu farkın enflasyon tahminlerine göre yüzde 2.04 ile yüzde 6 arasında değişeceği, yüzde 11'lik zammın da bu sayede yüzde 13.26- 17.66 aralığına çıkabileceği görüldü. En düşük maaş için de memurlarda 59-60 bin, memur emeklilerinde 26-27 bin lira seviyelerine işaret edildi. İşte tahminler...
Merkez Bankası 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 25 ile 29 aralığında gerçekleşeceği tahmininde bulundu. 2025 enflasyonu yüzde 25 çıkarsa, ikinci 6 aylık dönemde TÜFE yüzde 7.14 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin de bu orana göre enflasyon farkı yüzde 2.04'e, Ocak zammı yüzde 13.26'ya çıkacak. En düşük maaş üçlü zamla memurlarda 50 bin 503 liradan 58 bin 200 liraya, memur emeklilerinde 22 bin 671 liradan 26 bin 677 liraya yükselecek.
Bu yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 29 olarak gerçekleşmesi halinde de ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 10.56 olarak çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı bu orana göre yüzde 5.3 olacak. Zam oranı da yüzde 16.88'e ulaşırken, üçlü artış ile en düşük maaş memurlarda 60 bin 28, memur emeklilerinde 27 bin 498 liraya çıkacak.