İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...

2025 yılı TÜFE tahminleri, memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışının enflasyon farkıyla yüzde 13-17 aralığına çıkabileceğine işaret etti. En düşük maaşta da üçlü zamla memurlarda 59-60 bin lira, memur emeklilerinde ise 26-27 bin lira seviyeleri göründü...

Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin Ocak zammı için ipuçları birbiri ardına geldi. Önce Ocak ayı zam oranları Hakem Kurulu kararıyla belirlendi. Ardından 2025 yıl sonu enflasyon tahminleriyle Ocak artışlarına eklenecek farkın ipucu geldi. Ocak'ta yüzde 11 zam ve bin lira taban aylık artışı alacak memurların ve memur emeklilerinin, 2025'in ikinci yarısında yüzde 5'lik oran aşılacağı için, bir de enflasyon farkı alacağı görüldü. Bu farkın enflasyon tahminlerine göre yüzde 2.04 ile yüzde 6 arasında değişeceği, yüzde 11'lik zammın da bu sayede yüzde 13.26- 17.66 aralığına çıkabileceği görüldü. En düşük maaş için de memurlarda 59-60 bin, memur emeklilerinde 26-27 bin lira seviyelerine işaret edildi. İşte tahminler...

İşte formüller (Takvim.com.tr)İşte formüller (Takvim.com.tr)

Merkez Bankası 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 25 ile 29 aralığında gerçekleşeceği tahmininde bulundu. 2025 enflasyonu yüzde 25 çıkarsa, ikinci 6 aylık dönemde TÜFE yüzde 7.14 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin de bu orana göre enflasyon farkı yüzde 2.04'e, Ocak zammı yüzde 13.26'ya çıkacak. En düşük maaş üçlü zamla memurlarda 50 bin 503 liradan 58 bin 200 liraya, memur emeklilerinde 22 bin 671 liradan 26 bin 677 liraya yükselecek.

Memur zammına 4 formül (Takvim.com.tr)Memur zammına 4 formül (Takvim.com.tr)

Bu yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 29 olarak gerçekleşmesi halinde de ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 10.56 olarak çıkacak. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı bu orana göre yüzde 5.3 olacak. Zam oranı da yüzde 16.88'e ulaşırken, üçlü artış ile en düşük maaş memurlarda 60 bin 28, memur emeklilerinde 27 bin 498 liraya çıkacak.

Memur zammına 4 formül (Takvim.com.tr)Memur zammına 4 formül (Takvim.com.tr)

Orta Vadeli Program'da da 2025 yılı enflasyonu tahmini yüzde 28.5 oldu. Bu tahmin ikinci 6 aylık TÜFE'nin yüzde 10.14 çıkabileceğini ortaya koydu. Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin enflasyon farkı da bu tahmine göre yüzde 4.9 olarak bekleniyor. Yüzde 11'lik Ocak zammı, fark yüzde 4.9 çıkarsa yüzde 16.44'e yükselecek. Bin lira taban aylık artışı da dahil en düşük memur maaşı 59 bin 806 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 27 bin 398 liraya ulaşacak.

Memur zammına 4 formül (Takvim.com.tr)Memur zammına 4 formül (Takvim.com.tr)

Merkez Bankası'nın Eylül Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 29.86 çıkan 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini ise ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 11.3 çıkabileceğini ortaya koyuyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6 enflasyon farkı verilecek. Ocak zammı yüzde 17.66'yı bulurken, üçlü zamla en düşük memur maaşı 60 bin 422 lirayı, en düşük memur emeklisi aylığı da 27 bin 675 lirayı bulabilecek.

