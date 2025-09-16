İşte memurların Ocak zammına gelecek formüller...

Orta Vadeli Program'da da 2025 yılı enflasyonu tahmini yüzde 28.5 oldu. Bu tahmin ikinci 6 aylık TÜFE'nin yüzde 10.14 çıkabileceğini ortaya koydu. Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin enflasyon farkı da bu tahmine göre yüzde 4.9 olarak bekleniyor. Yüzde 11'lik Ocak zammı, fark yüzde 4.9 çıkarsa yüzde 16.44'e yükselecek. Bin lira taban aylık artışı da dahil en düşük memur maaşı 59 bin 806 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 27 bin 398 liraya ulaşacak.



Memur zammına 4 formül (Takvim.com.tr)



Merkez Bankası'nın Eylül Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yüzde 29.86 çıkan 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini ise ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 11.3 çıkabileceğini ortaya koyuyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6 enflasyon farkı verilecek. Ocak zammı yüzde 17.66'yı bulurken, üçlü zamla en düşük memur maaşı 60 bin 422 lirayı, en düşük memur emeklisi aylığı da 27 bin 675 lirayı bulabilecek.