EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Öğretmenlerin kırtasiye yardımı hesaplara ne zaman yatacak, miktarı ne kadar oldu?

Fotoğraflar: AA

📅 Eğitim Öğretim Ödeneği Ne Zaman Yatacak?

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da eğitim ödeneğinin Eylül ayı içerisinde öğretmenlerin hesaplarına yatırılması planlanıyor. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ödemelerin kademeli şekilde, maaş hesapları üzerinden aktarılması öngörülüyor. Resmi duyurulara göre, öğretmenlerin ödemelerini ayın ikinci yarısından itibaren almaları bekleniyor.