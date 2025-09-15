EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Öğretmenlerin kırtasiye yardımı hesaplara ne zaman yatacak, miktarı ne kadar oldu?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de resmen başladı ve ödeneğin Eylül ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor.
📅 Eğitim Öğretim Ödeneği Ne Zaman Yatacak?
Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da eğitim ödeneğinin Eylül ayı içerisinde öğretmenlerin hesaplarına yatırılması planlanıyor. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ödemelerin kademeli şekilde, maaş hesapları üzerinden aktarılması öngörülüyor. Resmi duyurulara göre, öğretmenlerin ödemelerini ayın ikinci yarısından itibaren almaları bekleniyor.
💰 Eğitim Ödeneği Ne Kadar Oldu?
8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonucunda öğretmenlerin eğitim öğretim ödeneğinde artış yapıldı. 2024'te 5 bin 266 TL olarak verilen ödenek, 2025 yılı için 6 bin 436 TL olarak belirlendi.
Buna ek olarak akademik personelin eğitim ödeneği de 1.853 TL artırıldı.