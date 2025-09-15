PODCAST CANLI YAYIN

EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Öğretmenlerin kırtasiye yardımı hesaplara ne zaman yatacak, miktarı ne kadar oldu?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğretmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de eğitim öğretim ödeneği ödemeleri oldu. Halk arasında “kırtasiye yardımı” olarak bilinen bu ödenek, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan öğretmenlerin hesaplarına aktarılıyor.

Giriş Tarihi:
EĞİTİM ÖDENEĞİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Öğretmenlerin kırtasiye yardımı hesaplara ne zaman yatacak, miktarı ne kadar oldu?

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül'de resmen başladı ve ödeneğin Eylül ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

📅 Eğitim Öğretim Ödeneği Ne Zaman Yatacak?

Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da eğitim ödeneğinin Eylül ayı içerisinde öğretmenlerin hesaplarına yatırılması planlanıyor. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ödemelerin kademeli şekilde, maaş hesapları üzerinden aktarılması öngörülüyor. Resmi duyurulara göre, öğretmenlerin ödemelerini ayın ikinci yarısından itibaren almaları bekleniyor.

💰 Eğitim Ödeneği Ne Kadar Oldu?

8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonucunda öğretmenlerin eğitim öğretim ödeneğinde artış yapıldı. 2024'te 5 bin 266 TL olarak verilen ödenek, 2025 yılı için 6 bin 436 TL olarak belirlendi.
Buna ek olarak akademik personelin eğitim ödeneği de 1.853 TL artırıldı.

👩‍🏫 Öğretmenlere Ek Düzenlemeler

Toplu sözleşme kapsamında yalnızca ödenek miktarı artırılmadı. Okul öncesi öğretmenleri için önemli bir yenilik daha getirildi. Öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme ve eğitim-öğretim hizmetlerini fiilen yerine getiren okul öncesi öğretmenlerine, haftada 1 saat ek ders ücreti ödenmesi sağlandı.

KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturum soru-cevap anahtarı açıklandı! 2025 KPSS Alan Bilgisi soruları PDF linkiKPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturum soru-cevap anahtarı açıklandı! 2025 KPSS Alan Bilgisi soruları PDF linki
KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturum soru-cevap anahtarı açıklandı! 2025 KPSS Alan Bilgisi soruları PDF linki
KPSS 3. oturum saat kaçta başlayıp, bitecek? KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç dakika sürecek, hangi konulardan çıkacak?KPSS 3. oturum saat kaçta başlayıp, bitecek? KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç dakika sürecek, hangi konulardan çıkacak?
KPSS 3. oturum saat kaçta başlayıp, bitecek? KPSS Alan Bilgisi sınavı kaç dakika sürecek, hangi konulardan çıkacak?
YKS ek tercih kılavuzu: 150-160-180-200-300-400 puanla alan 2-4 yıllık üniversiteler boş kontenjan, taban puanlarıYKS ek tercih kılavuzu: 150-160-180-200-300-400 puanla alan 2-4 yıllık üniversiteler boş kontenjan, taban puanları
YKS ek tercih kılavuzu: 150-160-180-200-300-400 puanla alan 2-4 yıllık üniversiteler (boş kontenjan, taban puanları)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz | "Savunma alanında tecrübelerimizi paylaşırız" mesajı
Bay Kemal "Olağan" yolları kovalıyor! 21 Eylül'de şaibeyi aklamayacak... Kılıçdaroğlu ve Özel hangi CHP'li vekilin evinde görüşecek?
İdefix
Başkan Erdoğan'dan Katar çıkarması! Doha'da dünyaya Filistin mesajı: Başkenti Doğu Kudüs olacak!
CHP'den Cumhur'a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli'den "MHP-CHP koalisyonu" istedi: "Kılıçdaroğlu-Beştepe" yalanını kim söyletti?
Avrupa ikincisi A Milli Basketbol Takımı yurda döndü! Alperen Şengün'den şampiyonluk sözü: "O kupayla döneceğiz"
Türk Telekom
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... Kılıçdaroğlu cephesinden açıklama
İngiltere'den siyonistlere veto: Ünlü askeri okula İsrailli öğrenci kabul edilmeyecek
İzmir Buca Belediyesi'nde işçi grevi çığrından çıktı! Sokaklar virüs yuvası oldu! Vatandaştan tepki: Çocukları sokağa çıkaramıyoruz
CHP'nin kurultay davasında "Kılıçdaroğlu gelsin" talebi! Duruşma tutanakları TAKVİM'de: İmamoğlu ve Özel koordinasyonunda hile yapıldı
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a sert cevap
Togg T10F dört farklı versiyonuyla satışa çıktı! Fiyatları belli oldu: En düşük model ne kadar?
Batman'da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 24 şüpheli gözaltına alındı
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | 5 şüpheli adliyede
Emekliye 4’lü zam formülü! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM maaşları hesapladı
Emmy Ödülleri'ne damga vuran anlar! Yahudi aktrist Hannah Einbinder'den 'Filistin'e özgürlük' çağrısı yaptı Javier Bardem kefiyeyle geldi
Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU
AK Parti'ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59'a yükseldi
Sosyal medya fenomeni şarkıcı "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında müzik sorusunda elendi