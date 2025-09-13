KPSS Alan Bilgisi soruları yayınlandı mı? 2025 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum soru-cevap anahtarı açıklandı mı?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

ÖSYM, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum soru kitapçıkları ile cevap anahtarını sınavın tamamlanmasının ardından erişime açacak. Adaylar, AİS üzerinden kendi yanıtlarını kontrol ederek sonuçlarını önceden değerlendirme fırsatı bulabilecek. İşte 2025 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum soruları…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI YAYINLANDI MI? KPSS soruları ve cevap anahtarı adaylar tarafından her yıl merak ediliyor. ÖSYM, sınavdan sonra soruların bir kısmını erişime açıyor. 2025 KPSS Alan Bilgisi oturumlarına dair soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise ya sınavın hemen ardından ya da takip eden hafta içerisinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) yayımlanacak.