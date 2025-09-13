SON DAKİKA
KPSS Alan Bilgisi soruları yayınlandı mı? 2025 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum soru-cevap anahtarı açıklandı mı?

2025 KPSS Alan Bilgisi sınavları iki oturum halinde gerçekleştiriliyor. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Hukuk, İktisat ve Maliye gibi alanlarda ter döken adaylar, sınavın ardından soruların ve cevap anahtarının yayımlanıp yayımlanmadığını merak etmeye başladı. Peki 2025 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum soru-cevap anahtarı açıklandı mı?

Giriş Tarihi :13 Eylül 2025 , 12:22
ÖSYM, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum soru kitapçıkları ile cevap anahtarını sınavın tamamlanmasının ardından erişime açacak. Adaylar, AİS üzerinden kendi yanıtlarını kontrol ederek sonuçlarını önceden değerlendirme fırsatı bulabilecek. İşte 2025 KPSS Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum soruları…

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI YAYINLANDI MI?

KPSS soruları ve cevap anahtarı adaylar tarafından her yıl merak ediliyor. ÖSYM, sınavdan sonra soruların bir kısmını erişime açıyor. 2025 KPSS Alan Bilgisi oturumlarına dair soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ise ya sınavın hemen ardından ya da takip eden hafta içerisinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi (osym.gov.tr) yayımlanacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU KİTAPÇIKLARI NASIL ERİŞİLECEK?
Sınava katılan adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi yeterli olacak, böylece her aday kendi sınav materyallerini kolayca inceleyebilecek.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Alan Bilgisi oturumları tamamlandıktan sonra süreç, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla devam edecek. ÖSYM, 2025 KPSS sonuçlarının 10 Ekim'de erişime açılacağını duyurdu.

