Türk Hava Yolları APEX’ten üst üste 5’inci “World Class” ödülünü aldı

Los Angeles’ta düzenlenen APEX World Class ödül töreninde, Türk Hava Yolları müşteri deneyimindeki üstün performansıyla “World Class” ödülüne layık görüldü. Emniyet, sağlık, misafir deneyimi, sürdürülebilirlik ve yiyecek-içecek kategorilerindeki başarılarıyla THY, sektörün en prestijli ödülünü beş yıl üst üste kazanmayı başardı.

Giriş Tarihi:
Türk Hava Yolları (THY), Hava Yolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından üst üste 5'inci kez "World Class" ödülüne layık görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde düzenlenen APEX World Class ödül töreninde, müşteri deneyimini ileriye taşıyan dünya çapındaki öncü hava yolları ödüllendirildi. Sektör profesyonelleri tarafından yürütülen kapsamlı denetimler sonucunda "World Class" ödülü, THY'ye takdim edildi.

Ödüller için emniyet ve sağlık, misafir deneyimi, sürdürülebilirlik ve yiyecek-içecek uygulamaları olmak üzere 4 kategorideki performansa göre değerlendirme yapıldı.

