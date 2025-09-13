PODCAST CANLI YAYIN

Iğdır’da taşlık araziyi verimli hale getiren çiftçi: 4 bin römork taş taşıdı, güneş enerjisiyle sulama yapıyor

Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesinde Sabri Şıktaş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Mera Islah Projesi" kapsamında kiraladığı taşlık arazide yaklaşık 4 bin römork taş toplayarak bölgeyi tarıma uygun hale getirdi. Elektrik maliyetlerini düşürmek için güneş paneli sistemine geçen Şıktaş, sulamayı da bu enerjiyle gerçekleştiriyor.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde yaşayan Sabri Şıktaş, 2011 yılında, Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği "Mera Islah Projesi" kapsamında 1000 dönüm civarındaki taşlık araziyi 25 yıllığına kiraladı.

Alandan yaklaşık 4 bin römork taş toplayıp taşıyan Şıktaş, daha sonra bölgeye elektrik sistemi ve güneş panelleri yerleştirdi. Sabri Şıktaş, araziyi 1 metre derinliğe kadar kazdıklarını ve bu esnada buldukları tüm taşları alandan taşıdıklarını belirterek, "Buradan aşağı yukarı 4 bin römork taş taşıdık, dışarı bıraktık. Bir kısmı arazide kaldı bir kısmı dışarı döküldü. Dışarı döktüğümüz taş bizim için külfet, vatandaş için nimet. Vatandaş o taşı taşıdı, bahçesinde, evinde, ahırında kullandı. Elektrik hattımız kendimize aitti, maliyetler arttı, çözüm olarak güneş paneline döndük. Sulamayı güneş panelinden aldığımız elektrikle suyu fıskiye, yağmurlama sistemiyle sahaya yayıyoruz." diye konuştu.

Sabri Şıktaş, büyük çabasının sonucunu aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

