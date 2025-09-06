PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Aileye büyük destek: Memurlara yarı zamanlı çalışma, gençlere 150 bin lira faizsiz kredi

Aile Yılı kapsamında 8 ayda 383 bin anneye 3.5 milyar lira doğum yardımı yapıldı, 151 bin çift evlilik kredisi için başvurdu. Kadın üretici ve çiftçilere finansman desteği sağlanırken, kültürel etkinlik ve ulaşımda da indirimler uygulandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Eylül 2025
Aileye büyük destek: Memurlara yarı zamanlı çalışma, gençlere 150 bin lira faizsiz kredi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ailenin güçlendirilmesi için bu yıl önemli desteklerin kapısı açıldı. Bu kapsamda çocuk sahibi olan memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı. Yeni evlenecek gençlere de 150 bin liralık faizsiz Evlilik Kredisi imkânı sağlandı.

Çocuk sahibi ailelere nakit destek verilirken, kadın üretici ve çiftçilere de finansman ve fidan desteği yapıldı. Aynı zamanda kültürel etkinlik ve ulaşımda da indirimler uygulandı. İletişim Başkanlığı, Aile Yılı kapsamında 8 ayda yapılan destek tablosunu açıkladı.

Buna göre; şimdiye kadar 383 bin 691 anneye 3.5 milyar lira doğum yardımı sağlandı. 151 bin çift evlilik kredisi için Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. 42 markayla bin 331 indirim anlaşması imzandı.

81 ilde 9 binin üzerinde Aile Yılı etkinliğinde vatandaşlarla buluşuldu. 128 bin hanede sıfır atık uygulaması hayata geçirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Torbalı Belediye başkanından skandal! Naylon fatura işleri için şirket kurdu | 4 milyonluk kara para trafiği
CHP’nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP’nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’i desteklememi istedi
Can Borcu
Katil İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin acılı babası ölüm yıl dönümünde konuştu! Dünya zulme sessiz kaldı, kızım kalmadı
Maaş zamları ve emeklilikte büyük değişiklik kapıda: Yeni Orta Vadeli Program 8 Eylül’de geliyor!
Başkan Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete’de! Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yeni isim
Yeni sosyal konutta gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan! TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor...
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: Venezuela saldırıya uğrarsa...’’
YSK açıkladı: İstanbul’daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Şehidimiz var! Polis Memuru Mustafa Karapınar silah kazası sonucu şehit oldu: Babası da 2018’de şehit olmuş
Zelenskiy duyurdu: Avrupalı askerler Ukrayna yolcusu!
Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: CHP’yi adliye koridorlarından kurtaracağız
Trump imzayı attı! Pentagon’un ismi değişiyor: Savaş mesajında Pete Hegseth detayı
Galatasaray’a Milli Takım’dan çifte yıldız!
Firari Can Dündar’dan CHP’ye sokak aklı! Darbe çağrısı yaptı
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i kızdıracak!
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
SSK, Bağkur emekli maaşına yeni formül: Maaşı 16.881, 18.000, 20.000, 21.000, 22.000 olanlar kaç TL zam alacak?