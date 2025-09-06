Aileye büyük destek: Memurlara yarı zamanlı çalışma, gençlere 150 bin lira faizsiz kredi

Ailenin güçlendirilmesi için bu yıl önemli desteklerin kapısı açıldı. Bu kapsamda çocuk sahibi olan memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı. Yeni evlenecek gençlere de 150 bin liralık faizsiz Evlilik Kredisi imkânı sağlandı.

Çocuk sahibi ailelere nakit destek verilirken, kadın üretici ve çiftçilere de finansman ve fidan desteği yapıldı. Aynı zamanda kültürel etkinlik ve ulaşımda da indirimler uygulandı. İletişim Başkanlığı, Aile Yılı kapsamında 8 ayda yapılan destek tablosunu açıkladı.

Buna göre; şimdiye kadar 383 bin 691 anneye 3.5 milyar lira doğum yardımı sağlandı. 151 bin çift evlilik kredisi için Aile ve Gençlik Fonu'na başvurdu. 42 markayla bin 331 indirim anlaşması imzandı.

81 ilde 9 binin üzerinde Aile Yılı etkinliğinde vatandaşlarla buluşuldu. 128 bin hanede sıfır atık uygulaması hayata geçirildi.