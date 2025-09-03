THY Mısrata seferlerine yeniden başladı

Türk Hava Yolları (THY) Libya'da Trablus ve Bingazi'den sonra 3'üncü nokta olarak Mısrata'yı yeniden uçuş ağına ekledi. 2015 yılı Ocak ayında ara verdiği Mısrata uçuşlarını tekrar başlatan bayrak taşıyıcı Afika kıtasında 62 destinasyona uçuş gerçekleştiriyor.

B737- 78D tipi uçaklarla gerçekleştirilecek Mısrata uçuşları salı, perşembe ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılacak. Törende konuşan Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, "Türkiye ile Libya dost ülkedir. Özel ilişkilerin somut sonuçları olur. THY'nin Mısrata'ya dönmesi bu bakımdan önemlidir." dedi.