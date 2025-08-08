THY teklife hazırlanıyor

THY haziran ayında, İspanyol Air Europa'da yatırım ve ortaklık fırsatlarının incelenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan görüşmeler yaptığını duyurmuştu. Air Europa ile ilgilenen diğer havayolu şirketlerinden Air France-KLM geçen hafta yaptığı açıklamada hisse alımından vazgeçtiğini duyurmuştu. Süreçteki bir diğer havayolu Alman Lufthansa da dün Air Europa'da hisse almaktan vazgeçtiğini açıklamıştı. THY'nin ikinci çeyrek sonuçlarının ardından yatırımcı ilişkileri tarafından dün düzenlenen telekonferansta konuya ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, "(Air Europa ile) Hala çok ilgileniyoruz, çok yakında bağlayıcı bir teklif vermeye hazırlanıyoruz. Ancak henüz o aşamaya gelmedik. Yönetim kurulunun onayı ve kararı alınır alınmaz kamuoyuna duyuracağız" denildi.