Tatil planları başladı: Satışlar yüzde 50 arttı!

Bahar aylarıyla kamp ve piknik ekipmanlarının satışları artarken, ailelerin doğa tatiline olan ilgisi bu kategorideki alışverişlerin hem hacmine hem de çeşitliliğine yansıyor. Kamp ve piknik ekipmanı alışverişlerinde 30-40 yaş grubu öne çıkarken, sipariş yoğunluğu en çok İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa'da gözlemleniyor.



KAMPANYA ETKİSİ

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşların yeşil alanlara yöneldiğini belirterek, "Bu eğilim, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında piknik ve kamp ürünlerine olan ilgiyi gözle görülür şekilde artırıyor. Son yıllarda kamp turizminin de gelişmesiyle birlikte kamp ekipmanlarının satışlarında ciddi bir artış gözleniyor" dedi.



Öne çıkan ürün grupları arasında çadır, uyku tulumu, kamp lambası, termos, katlanabilir masasandalye setleri ve doğa yürüyüşü ekipmanlarının (matara, baton, şapka, güneş koruyucu ürünler) yer aldığını ifade eden Çevikoğlu, "Ayrıca ailelerin doğa tatiline olan ilgisinin artması, bu kategorideki alışverişlerin hem hacmini hem de çeşitliliğini artırıyor. Bahar dönemine özel kampanyalar da satışları destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor" ifadesini kullandı.



NELER ALIYORUZ?

Hepsiburada'dan verilen bilgilere göre, bahar aylarının gelişiyle açık hava ürünlerine olan ilgi hızla artıyor. Kamp ekipmanları kategorisinde geçen aya kıyasla ciddi hareketlilik yaşanırken, kamp ocakları, uyku tulumları, termos ve tabure, sandalye, masa grubu gibi ürünlerde satışlar geçen aya göre yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi. Sezonun başlamasıyla özellikle pratik kullanım sunan taşınabilir soğutuculara ilişkin de talepte artış yaşanıyor.



HER BÜTÇEYE GÖRE VAR

Çadır 879-175.000 TL

Uyku tulumu 404-123.000 TL

Kamp sandalyesi 349-14.607 TL

Katlanır masa 249-17.709 TL

Masa-sandalye seti 669-14.229 TL