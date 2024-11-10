BES’te 1.3 milyon çocuk var!

Bireysel emeklilik sistemi (BES) ve otomatik katılım sistemindeki (OKS) devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü, 31 Ekim itibarıyla 1 trilyon 142 milyar 237,6 milyon liraya ulaşırken, toplam katılımcı sayısı 17 milyona yaklaştı. 31 Ekim itibarıyla BES'te katılımcıların fon tutarı 943,5 milyar liraya, devlet katkısı fon tutarı ise 120 milyar 649,6 milyon liraya ulaştı. Böylece katılımcıların toplam fon büyüklüğü 1 trilyon 64 milyar 164,8 milyon lirayı buldu.

3 YILDIR BÜYÜYOR

31 Ekim itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların fon büyüklüğü 30,2 milyar liraya yükseldi. Fon tutarının 24 milyar 770,7 milyon lirasını katılımcıların biriktirdiği fonlar oluştururken, devlet katkısı fon tutarı 5 milyar 442 milyon lira olarak gerçekleşti. Sisteme 1 milyon 362 bin 813 çocuk dahil olurken, en çok katılım 121 bin 302 ile sıfır yaşta görüldü. 31 Aralık 2023'ten 31 Ekim'e kadar geçen sürede 18 yaş altı uygulamasına 346 bin 772 kişi dahil olurken, fon büyüklüğü devlet katkısı dahil 17 milyar 742 milyon 296 bin artışla 30 milyar 212 milyon 767,4 bin liraya yükseldi. BES'te devlet katkısı yüzde 30. Birikimler ayrıca fonlarda yükseliyor. Sistemde en az 10 yıl kalmak gerekiyor. Emeklilik yaşı ise 56. Bu şartları tamamlayanlar süre sonunda ister toplu para isterse maaş alabiliyor.