RES Projesine 56 milyon $

Vakıf Leasing, Dere Construction Taahhüt A.Ş. iştirakleri olan Yel Rüzgâr Enerjisi Yatırımları ve Elektrik Üretim A.Ş. ve Esengüç Enerji Yatırım A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek rüzgâr enerjisi santrali (RES) projelerine 56 milyon dolar tutarında 72 ay vadeli finansman sağlayacak. Kayseri Ovacık ve Erzurum Nenehatun sahalarında gerçekleştirilecek projelerde kullanılacak türbinler, Çinli Goldwind tarafından tedarik edilecek. 3 adet Goldwind GW165-6.0 MW ve 7 adet Goldwind GW175-7,8 MW rüzgâr türbinleri ile Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarına katkı sağlanması hedefleniyor. Vakıf Leasing Genel Müdürü Mustafa Erdin, "Yenilenebilir enerji yatırımlarının önemini bilmekte, gerekli sorumluluğu taşımaktayız. Yenilenebilir enerji projelerine destek vererek, sürdürülebilir bir gelecek vizyonu ile çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

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