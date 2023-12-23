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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak 2024? 2. torba yasada 3600 ek gösterge var mı, kimleri kapsayacak? Memur maaş ve ikramiyeleri ne kadar olacak?

Torba yasa sürecindeki gelişmeler, memurlar arasında büyük bir heyecanla takip ediliyor. Meclis'e sunulan torba yasada yer alıp almadığı merak konusu olan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama geldi.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 10:14 Güncelleme 23 Aralık 2023, 10:14
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak 2024? 2. torba yasada 3600 ek gösterge var mı, kimleri kapsayacak? Memur maaş ve ikramiyeleri ne kadar olacak?

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan devlet memurlarının taleplerine de değinerek, 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz. Memurlarımızın emeklerini karşılıksız bırakmayacak, adil bir düzenleme ile hak ettikleri ek göstergeleri sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.

MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Meclis'in açılmasıyla gündemde yerini bulacak olan 3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor.

Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynayacak.

Daha öncesinde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi yeni torba yasayla birlikte 1'inci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak.

3600 ek gösterge ile birlikte mevcut ücretler göz önüne alındığında memurların emekli maaşlarında yaklaşık 2 bin 250, memur emeklileri ikramiyeleri de 60 bin liraya yükselecek.

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