3600 ek gösterge ne zaman çıkacak 2024? 2. torba yasada 3600 ek gösterge var mı, kimleri kapsayacak? Memur maaş ve ikramiyeleri ne kadar olacak?

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan devlet memurlarının taleplerine de değinerek, 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz. Memurlarımızın emeklerini karşılıksız bırakmayacak, adil bir düzenleme ile hak ettikleri ek göstergeleri sağlayacağız." açıklamasında bulundu.