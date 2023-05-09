Cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük öğretmen ataması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin öğretmen atamasıyla tek kalemde Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı, deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek" dedi. İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '45 Bin Öğretmen Atama Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, önceki hafta 4 bin 134 engelli öğretmenin atamasını yaptıklarını, böylece son 10 yılda toplam 12 bin 98 engelli öğretmeni öğrencileriyle buluşturduklarını kaydetti.
800 BİN ATAMA
Bugün eğitim ordusunu daha da güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, ülkede 2002'de yaklaşık 500 bin öğretmenin olduğunu, artık bu sayının 1.2 milyona ulaştığını aktardı. Şu andaki mevcut öğretmen sayısının yüzde 75'inden fazlasını kendilerinin atadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Sizlerle birlikte ataması yapılan öğretmen sayısı 800 bini buluyor" diye konuştu. Hazırladıkları bütçelerin tamamında aslan payını hep eğitime ayırdıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi:
620 BİN DERSLİK
"Toplam eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik. Bakanlığımızın derslik sayısını 343 binden 620 bine çıkardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 28'den 15'e, ortaöğretimde 18'den 13'e indirerek OECD ortalamasını yakaladık. Göreve geldiğimizde 100 lise çağı öğrencisinin sadece 44'ü okula gidebiliyorken, bugün 99'u okula gidiyor. Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranı yüzde 11 iken, yüzde 90'a yükselttik. Ortaöğretimde 100 kız evladımızın 39'u okula erişiyordu, bugün 95'i okula erişiyor." Törene kimi öğretmen adayı kucağında bebeği kimi de eşi ve yakınlarıyla törene katıldı. Ataması gerçekleşen bazı öğretmenlerin gözyaşı döktüğü görüldü.