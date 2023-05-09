Cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük öğretmen ataması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin öğretmen atamasıyla tek kalemde Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen atamasını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı, deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek" dedi. İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '45 Bin Öğretmen Atama Töreni'nde konuşan Başkan Erdoğan, önceki hafta 4 bin 134 engelli öğretmenin atamasını yaptıklarını, böylece son 10 yılda toplam 12 bin 98 engelli öğretmeni öğrencileriyle buluşturduklarını kaydetti.





800 BİN ATAMA

Bugün eğitim ordusunu daha da güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, ülkede 2002'de yaklaşık 500 bin öğretmenin olduğunu, artık bu sayının 1.2 milyona ulaştığını aktardı. Şu andaki mevcut öğretmen sayısının yüzde 75'inden fazlasını kendilerinin atadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Sizlerle birlikte ataması yapılan öğretmen sayısı 800 bini buluyor" diye konuştu. Hazırladıkları bütçelerin tamamında aslan payını hep eğitime ayırdıklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: