4 milyarlık fatura desteği

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremde evi veya işyeri yıkılan, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı vatandaşların depremden önceki ödenmemiş tüm elektrik ve doğalgaz faturalarının silindiğini açıkladı.
Dönmez, bu kapsamda silinen borç tutarının 4.08 milyar lira olduğunu ifade etti. Dönmez, şunları söyledi: "Elektrikte 3.13 milyar, doğalgazda 953 milyon lira olmak üzere doğrudan destek tutarı 4.08 milyar lira. Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ın tamamıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremde zarar görmeyen yüksek tüketimli sanayi ve ticarethane aboneleri haricinde tahakkuk ve tahsilatlar da 31 Mayıs'a kadar ertelendi. Haziran'dan itibaren tanzim edilecek faturalar faiz uygulanmadan 6 eşit taksite bölünecek. Hem deprem bölgesinde hem de deprem bölgesi dışında yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteğimiz sürecek."
DAVALAR SONA ERECEK
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile silinen fatura tutarlarına yönelik varsa açılmış dava ve icra takipleri sona erecek. Bu kapsamda sona erdirilen icra takipleri için düzenlenen harçlar alınmayacak.
AFET YENİDEN İMAR FONU YASASI YÜRÜRLÜGE GİRDİ
AFET Yeniden İmar Fonu kurulmasına ilişkin yasa yürürlüğe girdi. Fon, deprem, sel, yangın, heyelan gibi her türlü doğal afetten zarar gören ve 'afet bölgesi' ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için mali kaynağı yönetecek. Fonun mali verileri üçer aylık dönemlerde kamuoyu ile paylaşılacak. Kurulacak fonun 7 kişilik Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında Çevre, Enerji, Tarım, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak.
Dönmez, bu kapsamda silinen borç tutarının 4.08 milyar lira olduğunu ifade etti. Dönmez, şunları söyledi: "Elektrikte 3.13 milyar, doğalgazda 953 milyon lira olmak üzere doğrudan destek tutarı 4.08 milyar lira. Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ın tamamıyla Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki depremde zarar görmeyen yüksek tüketimli sanayi ve ticarethane aboneleri haricinde tahakkuk ve tahsilatlar da 31 Mayıs'a kadar ertelendi. Haziran'dan itibaren tanzim edilecek faturalar faiz uygulanmadan 6 eşit taksite bölünecek. Hem deprem bölgesinde hem de deprem bölgesi dışında yaşayan vatandaşlarımıza her türlü desteğimiz sürecek."
DAVALAR SONA ERECEK
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile silinen fatura tutarlarına yönelik varsa açılmış dava ve icra takipleri sona erecek. Bu kapsamda sona erdirilen icra takipleri için düzenlenen harçlar alınmayacak.
AFET YENİDEN İMAR FONU YASASI YÜRÜRLÜGE GİRDİ
AFET Yeniden İmar Fonu kurulmasına ilişkin yasa yürürlüğe girdi. Fon, deprem, sel, yangın, heyelan gibi her türlü doğal afetten zarar gören ve 'afet bölgesi' ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için mali kaynağı yönetecek. Fonun mali verileri üçer aylık dönemlerde kamuoyu ile paylaşılacak. Kurulacak fonun 7 kişilik Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında Çevre, Enerji, Tarım, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak.