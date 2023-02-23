Depremzede çalışanlara koruma kalkanı: İşten çıkarma yasağı devrede!





İşsizlik maaşı son 4 aylık brüt maaş ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Bunun yüzde 40'ı veriliyor. Ancak işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamıyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Asgari ücretli bir çalışanın işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için Mart'ta bağlanırsa damga vergisi kesilmiş olarak 3 bin 621, Nisan'da bağlanırsa da (4 aylık maaş ortalaması 10 bin 8 lira olanlar) 3 bin 972 lira olacak. En yüksek işsizlik ödeneği de 7 bin 945 lira...