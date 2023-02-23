Depremzede çalışanlara koruma kalkanı: İşten çıkarma yasağı devrede!

Deprem felaketi sebebiyle OHAL ilan edilen illerde istihdamın korunmasına için seferberlik sürerken, önemli bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yeni tedbirler alındı. Salgınla mücadele döneminde uygulanan işten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma gibi destekler deprem bölgesinde de OHAL süresince uygulanacak. İşte uygulamanın detayları...
Kısa çalışma ödeneği hangi işyerlerinde uygulanacak?
Olağanüstü hal ilan edilen bölgeden Çalışma Bakanlığı'nca belirlenecek il/ilçelerde bulunan işyerleri ve/veya deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için uygulanacak. Hasar durumunu belgeleyen işverenlerin başvurusu doğrultusunda ödenek verilecek. Ödeneğin verilmesi için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek. Kısa çalışma olağanüstü hal süresince devam edecek.
Kısa çalışma kapsamındaki işyerlerinde işçilere ne kadar ödeme yapılacak?
Kısa çalışma ödeneğinin tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı oluyor. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor. Ödenekten sadece damga vergisi kesiliyor. Asgari ücretli bir işçiye örneğin Nisan ayında bağlanacak 1 aylık kısa çalışma ödeneğinin tutarı 2022 Nisan-Aralık ve 2023 Ocak-Mart aylarındaki ücret ortalaması olan 7.355,25 liranın yüzde 60'ı olan 4.413,15 lira olacak. Çalışana damga vergisi kesilmiş olarak 4.319,65 lira yatırılacak.